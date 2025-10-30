Las imágenes inéditas del controvertido derribo del convento de San Francisco en 1930

José Ángel Martínez Viguri Jueves, 30 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Casi un siglo después de su derribo, el convento de San Francisco recupera vigencia, aunque ya solo quedan de él unos vestigios sacados a la luz durante una reforma vial hace unos años que pasan desapercibidos para los vitorianos junto al edificio de la Subdelegación del Gobierno de España en la calle Olaguíbel. En el curso de unas tareas propias de documentación, la Fundación Sancho el Sabio ha descubierto entre su ingente fondo archivístico dos grabaciones inéditas que se convierten ahora en testimonio apasionante de la histórica y controvertida demolición en Vitoria en 1930. Son cintas domésticas realizadas en aquella época, de pocos minutos de duración, que ahora han sido restauradas y que podrán verse por primera vez en una sesión abierta al público.

La proyección tendrá lugar el 11 de noviembre a las 18:30 horas en la sede de la fundación (Portal de Betoño 23) y será presentada por Rafael Resines, archivero de la Fundación Sancho el Sabio Vital responsable del hallazgo. La cita se completará con una charla coloquio sobre el contexto histórico del derribo conducida por los historiadores Isabel Mellén y Gorka López de Munain. El acceso es libre pero se requiere de inscripción previa a través del e-mail info@sanchoelsabio.eus El descubrimiento de las cintas se produjo mientras Resines describía el Libro X de las Actas de la Caja de Ahorros y Monte y Piedad de Vitoria (1929-1936). El propio estudioso presentará estas grabaciones desde la perspectiva de la gestión de la documentación en el archivo y hará un resumen de lo que ocurrió durante esos días a partir de los sucesos narrados en las actas.

La presentación del archivo visual y la proyección se complementarán con una conferencia sobre el contexto histórico de la desaparición del gran convento, levantado en el siglo XIII. Mellén y López de Munain, a partir de su investigación sobre el polémico hecho histórico de nuestra ciudad, repasarán la historia del templo desde su fundación medieval hasta el siglo XX, y darán las claves de cuáles fueron los motivos que llevaron a su «incomprensible destrucción, un acto que condenó al olvido no solo al edificio, sino también a todo lo que ocurrió dentro de sus muros», avanzan los historiadores. Esta charla será una oportunidad para reflexionar sobre la relación de las instituciones con el patrimonio y la responsabilidad colectiva en su conservación, y sobre el necesario trabajo de archivo para la recreación de la memoria histórico-local.

La Fundación Sancho el Sabio Vital, fundada en 1955 por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, es ampliamente reconocida por recopilar, conservar y difundir la bibliografía vasca. Comenzó también a digitalizar y describir archivos familiares vascos y actualmente sigue recibiendo los depósitos de archivos privados de personas y entidades de interés para la cultura vasca en general y la de Vitoria y Álava en particular. La entidad está envuelta actualmente en un proceso de mejora de la interfaz de consulta online de sus fondos archivísticos, labor que se completará durante el año de celebración del 175 aniversario del nacimiento de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (1850-2025).