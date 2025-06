Desconocidos atacan con pintura la sede del PP en Amurrio

Las cristaleras del PP en Amurrio han amanecido este viernes con pintura roja en espray. Desconocidos han tachado los distintivos del partido y el escudo ... de Álava, además de colocarles una esvástica nazi. No es la primera vez que la oficina de la calle Dionisio Aldama sufre un ataque de este tipo, explican fuentes de la formación. Ya se ha interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza.

«Estos ataques no cesan y buscan señalarnos e intimidarnos en muchos rincones de Euskadi. Por desgracia, sigue habiendo en nuestra sociedad una parte fanática e intolerante, que no respeta la libertad. Pero no vamos a dejarnos amedrentar, nunca lo hemos hecho», apuntan desde el partido que preside Iñaki Oyarzabal a nivel territorial. «Seguiremos defendiendo los valores del Partido Popular, la democracia y la libertad», subrayan.

El partido ha agradecido la labor de «todas las personas que dan la cara por estas ideas en cada pueblo, en cada municipio, a pesar de las dificultades».