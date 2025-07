Descienden un 20% las mascotas abandonadas este año en Vitoria

El número de animales abandonados en Vitoria registra una buena noticia, ya que en la capital alavesa se ha reducido esta cantidad en un ... 20% en lo que va de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo, el Centro de Protección de Animales de Armentia (CPA) ha recogido 162 animales -104 perros, 46 gatos y 12 entre animales exóticos (periquitos, loros, cotorras, etc..), cobayas, hurones, tortugas, etc…- frente a los 205 de 2024. Aun así, el verano se presenta como «el momento más crítico» ya que es cuando la entrada de animales «empieza a dispararse», advierte Pepe Fernández, veterinario del CPA.

La entrada de perros al centro se mantiene estable durante todo el año, pero la de felinos es mucho más estacional. «Se intensifica en febrero cuando empieza su ciclo de actividad sexual y hay más camadas incontroladas en la calle», explica Fernández. El sistema CER (capturar, esterilizar, retornar) se ha consolidado como herramienta principal. En 2024 se registraron 102 colonias de gatos en Vitoria -50 más que en el curso anterior- con una población estimada de 600 animales. «Hay colonias de tres animales y otras de 25», aclara. «Algunas se extinguen porque se logra esterilizar al 100% de la colonia y se van muriendo de viejos».

Las causas del abandono son múltiples: camadas no deseadas, problemas de comportamiento, factores económicos, mudanzas, problemas de salud de los propietarios o del propio animal. Aunque también existen otros motivos. «Muchas veces es tema de postureo. O que se les olvida poner el bozal. Ahí les multan y los perros terminan abandonados por culpa del dueño». Respecto a la adopción, entre enero y mayo de 2025 se entregaron 117 animales: 44 perros, 61 gatos y 12 de otras especies. A pesar de una ligera mejoría -uno más que en el mismo periodo en 2024-, Ana López de Uralde, concejala de Cooperación al Desarrollo, recuerda que «el abandono de animales sigue siendo un problema por resolver». «Cuantos más años pasan, peor para el animal. Algunos de ellos llevan casi ocho años aquí» confiesa Fernández. Campañas como 'No me abandones' pretenden aumentar la conciencia sobre la responsabilidad hacia los animales de compañía.

100.000 euros de multa

El abandono está tipificado como infracción muy grave, con sanciones de hasta 100.000 euros. Si se pone en peligro la vida del animal, puede constituir un delito penal. Otras medidas disuasorias incluyen la obligatoriedad de identificar a perros, gatos y hurones. También se incide en el control de la reproducción para evitar camadas no deseadas. «Cuando se decide adoptar un animal implica atenderlo y cuidarlo durante toda su vida». Nueve de cada diez perros son abandonados en su edad adulta, dato que comparten -aunque no tanto- los gatos, con un 70%.

Las adopciones se gestionan mediante cita previa. «Les preguntamos qué buscan y, mediante ese perfil, les ofrecemos dos o tres animales», explica Fernández. Afirma que ahora la información «fluye mucho mejor», lo que ayuda a que se adopte más.