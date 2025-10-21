Arrestan a 31 miembros de una banda que operaba en 6 provincias, entre ellas Álava, y les incautan 600 kilos de hachís

Gran operativo antidroga en Álava y otras cinco provincias. La Guardia Civil ha detenido a 31 personas pertenecientes a una «organización criminal dedicada a distribuir ... hachís y cocaína» por España y se han intervenido cerca de 600 kilogramos de la primera sustancia y 1,5 kilos del segundo estupefaciente. Dos de los integrantes de la banda han sido arrestados en el territorio. Uno de ellos está considerado como «jefe de la organización» en la zona norte. En el marco de la 'Operación Vilda', como ha sido bautizado el dispositivo policial, se han realizado también doce registros domiciliarios, en los que se han incautado 70.000 euros en efectivo y doce vehículos. Cinco de ellos contaban con sistemas de caleteado -doble fondo- «muy sofisticados». De hecho, alcanzaban un valor de hasta 70.000 euros debido a sus «complejos sistemas de seguridad», detalla el Ministerio del Interior. La organización, asentada en Madrid y Toledo, disponía de esos vehículos, con complejos y avanzados sistemas de ocultación, y distribuía droga en todo el país, especialmente en La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Asturias.

Las investigaciones se iniciaron a principios de este año, cuando agentes de la Guardia Civil, a raíz de varias operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaría distribuyendo «distintos tipos de sustancias de drogas» por el territorio nacional. Las pesquisas, poco a poco, avanzaron y se pudo constatar que esa banda empleaba para el transporte de la droga vehículos «con dobles fondos con sistemas de apertura muy sofisticados», que combinaban «mandos a distancia, imanes y combinaciones» de los propios mandos del vehículo, desgrana el instituto armado.

Aunque disponían de estos sistemas, también utilizaban vehículos de alta gama como «lanzadera» al objeto de detectar posibles «controles policiales» en las rutas. Los cabecillas de la organización criminal contaban con «distribuidores periféricos», encargados de la venta en su provincia y en las limítrofes. Los agentes han podido determinar las diferentes «funciones» de cada miembro de la organización, desde la dirección hasta la distribución, transporte o guardería, «sin mezclar roles entre ellos» de modo que no tenían conocimiento del resto de integrantes. La organización utilizaba pisos en las localidades toledanas de Yuncos e Illescas como «guardería» de la droga. Desde allí realizaban la distribución por el resto de la geografía nacional.

Fruto de las investigaciones, los agentes procedieron a la detención de los 31 integrantes de la organización. Las actuaciones se han realizado en Álava, Palencia, Asturias, Madrid, Toledo y La Rioja. Además, se han intervenido importantes «documentos contables» que han permitido conocer las cantidades de droga movidas, los precios de la mercancía y los vehículos utilizados. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño.