Arrestan a 31 miembros de una banda que operaba en 6 provincias, entre ellas Álava, y les incautan 600 kilos de hachís

Guardia Civil

'Operación Vilda'

Arrestan a 31 miembros de una banda que operaba en 6 provincias, entre ellas Álava, y les incautan 600 kilos de hachís

Uno de los dos detenidos en el territorio era «jefe de la organización» en la zona norte. El grupo criminal, asentada en Madrid y Toledo, disponía de vehículos con «sofisticados sistemas de ocultación» y distribuía droga en todo el país

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 21 de octubre 2025, 09:36

Gran operativo antidroga en Álava y otras cinco provincias. La Guardia Civil ha detenido a 31 personas pertenecientes a una «organización criminal dedicada a distribuir ... hachís y cocaína» por España y se han intervenido cerca de 600 kilogramos de la primera sustancia y 1,5 kilos del segundo estupefaciente. Dos de los integrantes de la banda han sido arrestados en el territorio. Uno de ellos está considerado como «jefe de la organización» en la zona norte. En el marco de la 'Operación Vilda', como ha sido bautizado el dispositivo policial, se han realizado también doce registros domiciliarios, en los que se han incautado 70.000 euros en efectivo y doce vehículos. Cinco de ellos contaban con sistemas de caleteado -doble fondo- «muy sofisticados». De hecho, alcanzaban un valor de hasta 70.000 euros debido a sus «complejos sistemas de seguridad», detalla el Ministerio del Interior. La organización, asentada en Madrid y Toledo, disponía de esos vehículos, con complejos y avanzados sistemas de ocultación, y distribuía droga en todo el país, especialmente en La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Asturias.

