Desarticulan una red que estafó 300.000 euros con la compra de aceite, embutido, patinetes... y hasta perros La Guardia Civil ha detenido a 10 personas e investigado a otras 6 por pertenecer a una organización criminal. Operaban en 18 provincias, entre ellas Álava

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:30

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Vencal' ha detenido a 10 personas e investigado a otras 6 por pertenecer a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor. Presentaban después justificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas. Entre ellas, Bizkaia y Álava.

La operación se inició a raíz de una investigación sobre una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, los agentes recibieron otra información relacionada con otra estafa en la compraventa también de aceites al por mayor, cuyo presunto autor residía en el mismo barrio.

Durante la investigación de estas dos estafas, se pudo constatar la similitud entre ellas. En ambos casos se había utilizado el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso y sus autores residían en la provincia de Bizkaia. Los agentes descubrieron después que este tipo de estafa se estaba cometiendo por distintos puntos de la península.

Tarjetas prepago a nombre de terceros

Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor. Su intención era comprar con carácter urgente distintos tipos de mercancía de alto valor y poder recogerla lo antes posible. Para los pedidos utilizaban tarjetas prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado el pedido, los autores remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados, como prueba del supuesto pago de la cuantía acordada.

Tras recoger el género, antes de que los vendedores pudieran comprobar el ingreso del dinero, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores para que no pudieran reclamarles el abono de la compra al percatarse de no haberlo recibido.

Para recoger los productos, en la mayoría de las ocasiones planificaban itinerarios por distintas provincias. Realizaban estafas consecutivas. Utilizaban vehículos de alquiler o contrataban un servicio de transportistas. Una vez recogida la mercancía, trasladaban el género hasta Bilbao.

Cabe destacar, que al igual que estafaban a las empresas de compraventa, también lo hacían a los transportistas. Los contrataban por una cuantía en torno a 500-600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no percibían la cantidad total acordada tras la entrega de la mercancía. Otros, sin embargo, eran supuestamente pagados mediante transferencia bancaria, enviándoles el mismo tipo de justificante bancario modificado que a los vendedores.

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Asimismo, se han esclarecido 39 estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).

Entre el material adquirido por la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas). También patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.