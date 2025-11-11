El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Policías locales y personal judicial, momentos antes de recuperar el piso okupado. Rafa Gutiérrez

Desalojan a un okupa en Vitoria tras 10 meses sin pagar y empadronar a 8 personas

Abonó la fianza y un mes tras presentar una declaración de la renta de 53.000 euros. «Al menos cumplió con el agua y la luz», ironiza el abogado de los dueños

David González

David González

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

«Pagó la fianza, el primer mes y hasta hoy (por ayer lunes)». Los propietarios de un piso del barrio de Lakua, en Vitoria, ... por fin respiraron tranquilos. En la mañana de ayer cerraron diez meses de lucha judicial para echar al okupa que se les 'coló' amparado en una fachada de lo más solvente. Presentó una declaración de la renta de más 53.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
  2. 2

    Todos los móviles en Álava recibirán este jueves un mensaje de alerta
  3. 3

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
  4. 4

    La Unión elimina 8 viajes de la línea entre Vitoria y Bilbao para adaptarse «a la demanda real»
  5. 5 Arden tres contenedores en pleno centro de Vitoria
  6. 6

    La Unión elimina 8 viajes de la línea entre Vitoria y Bilbao para adaptarse «a la demanda real»
  7. 7

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
  10. 10

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desalojan a un okupa en Vitoria tras 10 meses sin pagar y empadronar a 8 personas

Desalojan a un okupa en Vitoria tras 10 meses sin pagar y empadronar a 8 personas