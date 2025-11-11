Desalojan a un okupa en Vitoria tras 10 meses sin pagar y empadronar a 8 personas

«Pagó la fianza, el primer mes y hasta hoy (por ayer lunes)». Los propietarios de un piso del barrio de Lakua, en Vitoria, ... por fin respiraron tranquilos. En la mañana de ayer cerraron diez meses de lucha judicial para echar al okupa que se les 'coló' amparado en una fachada de lo más solvente. Presentó una declaración de la renta de más 53.000 euros.

Pasadas las 10.45 horas, agentes de la Policía Local, personal del Juzgado de Primera Instancia número 2, un cerrajero y el abogado de las víctimas –ambas jubiladas– dieron fe de que la vivienda estaba vacía. Ni rastro de este hombre al parecer con muchas caras. Mientras que en el barrio colabora con un club de fútbol, en la comisaría de Aguirrelanda le conocen «por varias actuaciones» previas a este desalojo.

A su término, Pepe Ojea, abogado de la familia, compartió a este periódico el suplicio para sus clientes. Al okupa «le citaron desde los servicios sociales y no asistió. Hace un mes, presentó un escrito en el juzgado en el que aseguró que pagaba (el alquiler) en mano y que hasta tenía grabaciones». Sin embargo, todo indica que se trató de una cortina de humo para ganar tiempo puesto que jamás presentó esas supuestas pruebas de descargo.

Sabedor de que su alquiler gratuito se acababa, la semana pasada intentó otra prórroga al informar de que «tiene un bebé a su cargo» para acogerse al decreto de vulnerabilidad. Aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, esta orden básicamente paraliza cualquier desahucio si hay menores a cargo. «Al menos sí pagó el agua y la luz», ironiza Ojea.

Ayer, un par de dotaciones de la Policía Local escoltaron al personal de Primera Instancia número 2, sala que dictó el lanzamiento. A continuación, un cerrajero se encargó de cambiar los cerrojos de la puerta de la vivienda y del camarote. Hallaron el piso en buenas condiciones. «Vivía con su mujer y un niño pequeño», desvelaron vecinos del bloque.

Aparte de no abonar sus mensualidades, este okupa presuntamente empadronó a ocho desconocidos en esa dirección. Fuentes policiales sospechan que se valió del contrato original para pasar el filtro del Ayuntamiento de Vitoria, maniobra que generó estupor en el entorno de los propietarios legítimos.

En la actualidad, un padrón ficticio cotiza en la capital alavesa por los 100-150 euros mensuales. Es decir, el desalojado podría haberse embolsado un mínimo de 800 euros cada 30 días gracias a este fraude administrativo.

Con una pensión mínima

A raíz de este descubrimiento, los dueños legales denunciarán a este hombre ante la Policía Nacional durante los próximos días. Se trata además de dos personas mayores. Él lleva años jubilado con la pensión mínima tras sufrir una enfermedad grave. En este contexto, ese alquiler supone una vía importante de ingresos para el matrimonio.

«Lo han vivido preocupados. Pero la verdad es que pueden darse con un canto en los dientes por los plazos transcurridos y por cómo estaba la vivienda», celebró su abogado tras salir del edificio. La primera petición judicial data de marzo tras cansarse ambos de esperar a que les pagara los primeros retrasos.

Una vez recuperada la casa, la ley permite a estos perjudicados presentar «una demanda de ejecución de cantidades», por las deudas contraídas por el inquilino reconvertido a okupa. Se supone que un juzgado deberá averiguar sus bienes o su solvencia. Cabe recordar que «aportó como garantía de solvencia un 10T de 53.000 euros del ejercicio 2023».