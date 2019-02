¿Son deporte los e-sports? Varios 'gamers' compiten durante un encuentro de e-sports en el Buesa Arena. / I. Aizpuru La Fundación Estadio reúne a expertos para debatir sobre una disciplina que reclama espacio en los Juegos Olímpicos JUDITH ROMERO Miércoles, 6 febrero 2019, 18:12

Están cada vez más extendidos y ya forman parte de la industria del ocio. Los deportes electrónicos, también conocidos como e-sports, han hecho de los videojuegos un evento de masas más que una actividad en solitario. ¿Pero son realmente un deporte estos juegos multijugador? ¿Deben ser llamados deportes electrónicos? Este es el punto de partida del debate que la Fundación Estadio propone este jueves, a partir de las 18.30 horas, en el Aula Estadio, en el número 20 del Paseo de Cervantes.

«Los videojuegos desarrollan la motricidad, el juego en equipo, la estrategia, la coordinación y la cooperación, pero no fomentan la actividad física», valora Jorge Flores, fundador y director de la iniciativa Pantallas Amigas, creada en 2004 para la promoción del uso seguro y saludable de internet y otras tecnologías. Este informático, que estará en la tarde de este jueves en el encuentro que acogerá la Fundación Estadio, considera que calificar a los videojuegos competitivos online como 'deporte' podría hacer que se les atribuyan unas cualidades que no poseen. «Es posible que los jóvenes no caigan en esta confusión, pero el nombre puede dar lugar a equívoco o hacer pensar en productos como la Wii, que permite ejercitarse frente a la consola», subraya el experto.

Los jugadores de e-sports profesionales entrenan durante horas cada día para obtener las mejores puntuaciones en sus juegos y siguen una disciplina similar a la de los deportistas de élite. El ejemplo está cerca. El propio Baskonia cuenta con su propio equipo, ThunderX3 Baskonia, e incluso con una academia donde formar a nuevos jugadores. El bilbaíno Alexander González 'Mezuky', responsable de la Asociación de deportes electrónicos Eusko e-Sports, dedica cuatro horas cada día a perfeccionar su técnica de 'Hearthstone' -uno de los títulos en el que se manejan los 'gamers'- pero no considera que estos videojuegos sean un deporte ni que deban regularse como tal. «Es un deporte mental como el ajedrez y entrenamos con disciplina, pero nunca se le podrá considerar un deporte físico», valora González, quien organiza competiciones y divulga estos videojuegos en su sede de Bilbao.

«Entrenamos con disciplina, pero lo que hacemos no es un deporte» Alexander González, jugador

'League of Legends', 'Counter Strike: Global Offensive', 'Hearthstone' y 'Overwatch' son algunos de los títulos más populares y cuentan con ligas que permiten competir a cambio de premios en metálico. «Se calcula que entre 200 y 300 'gamers' profesionales se ganan la vida así en España, pero decir que los e-sports son un deporte es una estrategia de marketing», afirma Antonio González Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor de la facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Incluso varios alumnos de la UPV/EHU compiten en la liga universitaria 'University' y se hacen llamar cuervos en su equipo 'Ravens EHU'.

Diez horas ante la consola

El docente subraya que, mientras la actividad deportiva es una práctica universal desarrollada durante miles de años, los videojuegos son un producto comercial con una vida limitada. Y las aspiraciones de los e-sports de convertirse en un deporte olímpico y formar parte de París 2024 le parecen «un disparate». «¿Está dispuesta la industria a federarse para convertirse en un deporte olímpico y permitir acceder a sus productos de forma gratuita? No lo creo», plantea el decano de la primera facultad de Ciencias del Deporte de España.

«Llamar deporte a los e-sports es una estrategia de marketing» Antonio González Molina, Universidad de Las Palmas

Para 'Mezuky' y Fuentes el debate debería superar la cuestión de la nomenclatura y centrarse en tomar medidas de concienciación para que los e-sports sean saludables. «No concebimos que un joven pase diez horas jugando a fútbol para ser el mejor, y tampoco debe pasar diez horas pegado a la consola», recomienda el jugador de 'Hearthstone' quien, como si se tratara de un futbolista, próximamente anunciará cuál es el nuevo equipo por el que ha fichado. «Lo más importante es cuidar la salud visual y postural. Los jugadores profesionales gestionan bien sus entrenamientos y, sean o no un deporte y más allá de su componente comercial, los e-sports también desarrollan valores», subraya el profesor.

Los títulos más populares

'Hearthstone'. En este videojuego de cartas coleccionables en línea dos jugadores se enfrentan en partidas por turnos. Las cartas representan a héroes del universo de 'World of Warcraft'.

'Overwatch'. Juego de disparos multijugador en primera persona en que dos equipos se enfrentan en diversas modalidades de juego, como atacar y defender puntos de control o capturar la bandera rival.

'League of Legends'. Los jugadores compiten en dos equipos de tres o cinco personas para destruir la base del rival. Cada personaje o campeón disponible tiene sus propias habilidades y hechizos.

'Counter-Strike: Global Offensive'. Terroristas y antiterroristas se enfrentan activando bombas y liberando rehenes en este videojuego de disparos. Utiliza modelos y nombres de armas reales.