El deporte y la cultura ocuparán las calles de Vitoria en la segunda edición del 'Vital Eguna' Una de las actividades que se desarrollaron el año pasado en el 'Vital Eguna'. Entre las novedades del programa sobresalen una yincana urbana alienígena o un diálogo sobre deporte Miércoles, 18 septiembre 2019

Maratón de películas, deporte femenino, marcha nocturna solidaria, yincana alienígena, conciertos, 'performances', degustación de platos típicos alaveses, diálogo sobre deportes… todo eso y mucho más es Vital Eguna. La segunda edición de esta jornada organizada por la Fundación Vital se celebrará el fin de semana del 4 al 6 de octubre llenando de actividad el centro de Vitoria y, como novedad, llegará también a Llodio. El evento nació con «la voluntad de compartir y estrechar lazos con todos los alaveses, colectivos con los que colaboramos y en todas nuestras áreas de actuación», como ha subrayado el presidente de la entidad, Jon Urresti. Y ese espíritu también se mantiene este año.

Vital Eguna arrancará la noche del viernes 4 de octubre a las 20.00 horas con la 'Marcha Nocturna Solidaria' de senderismo por el bosque de Armentia. En la edición anterior participaron más de 400 personas, y esta vez las plazas se han aumentado hasta 1.000. Partirá de la Fundación Estadio y el recorrido previsto es de dos horas y media, todos los participantes recibirán una mochila que incluirá una luz frontal y un peto identificativo. Con cada inscripción (gratuita) la Fundación Vital hará una donación en favor de la asociación Montes Solidarios y el Club Gaztedi.

El día grande será el sábado, cuando se concentran la mayoría de actividades en diferentes puntos del centro de la capital alavesa. La plaza de Los Fueros acogerá durante toda la mañana el Euskal Gunea, con mercado de productos ecológicos vascos, exhibición de herri kirolak y de pelota mano o la final del campeonato de Euskadi de Aizkolaris 2019. Además, los miembros de Boilur prepararán 1.200 raciones de dos recetas antiguas -que serán sorpresa- elaboradas con productos alaveses. La plaza Santa Bárbara será escenario del 'Txiki Gunea' con pintacaras, peluquería loca o el espectáculo Rezikletas dirigido a los más pequeños.

Una de las actividades más grandes será la que llevará el deporte femenino durante toda la mañana a la plaza de la Virgen Blanca con la presencia de 15 prácticas deportivas y en la que estarán presentes clubes y federaciones. A todos los participantes se les dará un pasaporte que se irá sellando en cada una de las paradas, y al final del recorrido se les hará entrega de un obsequio. Los adolescentes tendrán su espacio en la plaza del Matxete por la tarde con torneos de juegos de mesa, k-pop (bailes y 'performances') o exhibición de Jugger, un deporte de lo más peculiar que combina el balonmano con artilugios de 'soft combat'. A partir de las 20.30 se celebrarán los conciertos de Deiedra Rebel Folk y The O'Reillys and the Paddyhats, grupo irlandés que presenta su nuevo disco y ofrecerá en Vitoria su único concierto en España.

Una de las novedades más atractivas de esta segunda edición será '¡Amenaza alienígena!', un original 'street scape' en el que el objetivo será salvar la ciudad de una invasión extraterrestre. Se trata de una gyncana en la que se podrá participar en grupos de hasta

cinco personas que arrancará en la Casa del Cordón y llegará a distintos rincones del Casco Medieval. La inscripción es gratuita y entre todos los participantes se sorteará un viaje en globo. También como novedad llega 'Talento Vital', un encuentro entre dos personalidades alavesas destacadas para conversar sobre diferentes temas. En el Vital Fundazioa Kulturunea (primera planta de Dendaraba) se juntarán en esta primera edición Joseba Beloki y Rafa Muntión.

El sábado por la tarde tendrá lugar además la XVIII edición de la Carrera de Empresas y durante todo el día (y toda la noche) se celebrará en Dendaraba un maratón de cine en versión original con la proyección de trece películas entre las que están 'La La Land', 'Bohemian Rhapsody' o 'La matanza de Texas'. El domingo la actividad se trasladará a Llodio con la celebración de una mañana de deporte femenino, con la misma oferta que el día anterior en Vitoria. Las inscripciones para las actividades en las que se requiera se pueden hacer en la web oficial de la jornada así como en la web de la Fundación Vital.