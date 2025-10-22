Denuncian el robo de una campana de bronce en el Santuario de Oro en Álava

El Santuario de Oro ha perdido esta semana una de sus campanas más preciadas. De la noche a la mañana, los vecinos del valle alavés ... de Zuia se dieron cuenta de que había desaparecido del campanario una de sus piezas de orfebrería más valoradas, la Campana Soberana Virgen de Oro. Este martes los guardianes del templo denunciaron el caso ante la Ertzaintza y, según han confirmado portavoces del departamento de Seguridad del Gobierno vasco a este periódico, la Policía autonómica ya está investigando el caso.

El que se dio cuenta del robo fue Patxo Martínez de Lafuente que, desde 2012, custodia estas campanas de bronce fundidas en Palencia hace más de tres décadas. Él, que vive en el concejo de Domaikia, acude cada día por la mañana al Santuario a tocarlas «para que oiga el repique todo el valle de Zuia», además de cuando tañen de forma automática a las seis de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. Sin embargo, este martes por la mañana su rutina se truncó. Cuando llegó le dio al interruptor con el que las hace sonar desde hace un tiempo y éste «no iba». Entonces, pensó que «se había saltado el automático», pero prontó reparó en la desagradable sorpresa de que una de esas dos gemelas no se encontraba en su lugar habitual.

Luego, ató más cabos y se dio cuenta de que cuando llegó hasta el Santuario la verja del campanario se la había encontrado abierta. También comenta Encarni Urquiza, «han aparecido allí un destornillador y unos tornillos». «El bronce tiene valor y seguramente se las hayan llevado por eso», lamentan estos voluntario. Sobre el modus operandi, Martínez desconoce cómo han podido hacerlo. «Quizás se la llevaron ya rota o vino un camión grúa; no tengo ni idea», apunta. Eso sí, cree que este atraco solo pudo hacerse durante la madrugada. «Los fines de semana viene aquí mucha gente con caravanas y demás, pero entre semana por la noche esto se queda vacío. Ese ha tenido que ser el momento», apunta. En eso también coincide Urquiza: «Lo tenían bien estudiado y ha tenido que ser entre la 1 y las 4 de la mañana, cuando esto está vacío».

En los próximos días pondrán un candado en la puerta «para que no se lleven la otra». Asimismo Martínez se duele porque duda de que ya la puedan recuperar y Urquiza hasta teme que se acaben por llevar la otra. Lo dice porque, en los últimos meses, otras localidades cercanas también han sufrido robos similares. «Andan detrás del material», señalan. El campanero menciona que en la ermita de Jugatxi se llevaron «hace dos o tres meses» una esquila, otro tipo de campana más pequeña, mientras que otras fuentes recuerdan que también se han sucedido robos de este tipo en Zigoitia.