Una de las campanas del Santuario de Oro en un momento ajeno a esta información. Jesús Andrade

Denuncian el robo de una campana de bronce en el Santuario de Oro en Álava

La Ertzaintza, que investiga el caso, recibió ayer esta notificación

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:26

Comenta

El Santuario de Oro ha perdido esta semana una de sus campanas más preciadas. De la noche a la mañana, los vecinos del valle alavés ... de Zuia se dieron cuenta de que había desaparecido del campanario una de sus piezas de orfebrería más valoradas, la Campana Soberana Virgen de Oro. Este martes los guardianes del templo denunciaron el caso ante la Ertzaintza y, según han confirmado portavoces del departamento de Seguridad del Gobierno vasco a este periódico, la Policía autonómica ya está investigando el caso.

