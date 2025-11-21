El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Cuándo dejará de nevar?

La cota comenzará a subir hasta los 800 metros en las próximas horas. El frío persistirá todo el fin de semana

S. A.

Vitoria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:27

Frío, nieve y, como no, lluvia. El territorio se enfrenta este viernes a la jornada más compleja del chorro de frío polar que esta golpeando la cornisa cantábrica. La nieve caía durante la noche en prácticamente todo el territorio. En Vitoria desaparecía pasadas las ocho de la mañana, sin generar excesivas complicaciones, aunque no se descarta que vuelva a lo largo de la jornada.

Las previsiones meteorológicas así lo apuntan. Aunque, eso sí, lo harán con menor intensidad cada vez. Porque la cota subirá de los 500 metros a los 800 a última hora de la jornada. Aemet plantea en estos momentos que la alerta decaerá a eso de las seis de la tarde.

Aunque no se relajen. Gorro y bufanda todo este viernes y también mañana. Porque pese a que para el sábado se espera que las temperaturas suban cuatro grados, la jornada continuará siendo gélida. No pasaremos de los 7 de máxima y la mínima, al menos en la capital, se quedará en cero. Y, por supuesto, cielos cubiertos y lluvia abundante que no nos va a dejar hasta el lunes, cuando las temperaturas se elevarían hasta los 12 grados.

