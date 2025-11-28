El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Dejo la Alcaldía de Ribera Baja para estar más con mi nieto»

Amado Martínez de Iturrate dimite y le sustituirá Mentxu Zamorano desde el lunes. «Ahora me toca pensar más en mi vida»

Ander Carazo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:41

El teléfono móvil de Amado Martínez de Iturrate no ha dejado de sonar desde que el miércoles comunicara a su formación política –los independientes de ... RBB– que «por motivos personales» deja la Alcaldía de Ribera Baja. Esa inexacta justificación –que se ha empleado en infinitas ocasiones para ocultar problemas importantes– ha hecho que muchos en la cuadrilla de Añana y en la vecina Miranda de Ebro se hayan preocupado por su estado de salud. Ni mucho menos.

