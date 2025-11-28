«Dejo la Alcaldía de Ribera Baja para estar más con mi nieto»

El teléfono móvil de Amado Martínez de Iturrate no ha dejado de sonar desde que el miércoles comunicara a su formación política –los independientes de ... RBB– que «por motivos personales» deja la Alcaldía de Ribera Baja. Esa inexacta justificación –que se ha empleado en infinitas ocasiones para ocultar problemas importantes– ha hecho que muchos en la cuadrilla de Añana y en la vecina Miranda de Ebro se hayan preocupado por su estado de salud. Ni mucho menos.

«El Ayuntamiento requiere una presencia absoluta y yo deseo estar más tiempo con mi mujer, mis hijos y mi nieto. No hay un motivo anormal, sino la decisión de pensar más en mí», explicó ayer a EL CORREO.

«Este Consistorio requiere de mucho trabajo y yo, a mi edad, ya no puedo dar más», afirma a sus 69 años

Martínez de Iturrate tiene ahora 69 años y llegó en junio de 2023 al cargo de regidor en representación de Ribera Baja Batuz (RBB), una plataforma que surgió en contra del trazado del 'bypass' de Miranda del tren de alta velocidad (TAV). Y es que esa alternativa supondría construir un viaducto de «hasta veinte metros de altura» a «apenas 200 metros» de las casas de Rivabellosa.

Este jubilado trabajó en la papelera Rottneros hasta su cierre en 2009 y entonces tomó el control de dos bares, cuando se acercó más a los movimientos sociales y vecinales que le auparon hasta conseguir la makila de Ribera Baja. «Pero ahora me toca pensar más en mi vida. Esto requiere una atención 24 horas que yo ya no quiero seguir asumiendo. Durante estos días he dado todo», confiesa Martínez de Iturrate.

Sigue de concejal

Una gestión que no resulta sencilla. Y es que este municipio es el epicentro de proyectos decisivos para el territorio. Por una parte, la necesaria ampliación de Arasur que está prácticamente colmatado y que tiene en su punto de mira 'crecer' hacia Ribaguda. También se encuentran sobre la mesa los proyectos fotovoltaicos de Beitia y, sobre todo, Ekienea, que aspira a ser la mayor central de energía solar más grande de Euskadi con una extensión de 200 hectáreas. «Vamos a ser la Almería de las placas», ha repetido en varias ocasiones ante la «avalancha» de «megaproyectos» de renovables que, a su parecer, existen en esta zona de Álava.

En el pleno extraordinario del lunes hará oficial su dimisión como alcalde, pero mantiene el acta de concejal hasta «rematar» proyectos como la construcción de viviendas para jóvenes y las comunidades energéticas, que dependen de la encauzada aprobación del plan general de ordenación urbana (PGOU). El cargo de regidora recaerá en Mentxu Zamorano, que hasta la fecha ha ejercido como su 'número dos'. «Yo seguiré ahí, pero no pienso estar las 24 horas del día. Este Consistorio requiere de mucho trabajo y yo, a mi edad, ya no puedo dar más», concluye el saliente.