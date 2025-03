«Dejar la Fundación no le salió barato a Mercedes Vitoria»

– Hace ya dos años desde que Mercedes Vitoria salió de la Fundación San Prudencio. Su marcha les dejó un agujero de casi 400.000 ... euros. ¿Cómo han lidiado con esto?

– Pues lo hemos lidiado muy bien porque aquí estamos. Sí que temimos por la salida de Mercedes y, sobre todo, nos dio pena porque nos parecía que también era una pérdida para la empresa. Pero era una decisión unilateral que no podemos más que aceptar. Nosotros hemos ampliado nuestro abanico de servicios con una buena acogida por parte de las firmas. Hemos conseguido desde hace tres años que todas tengan beneficio y que el impacto se haya aminorado al máximo. Tenemos una gran normalidad y estamos en un momento óptimo. En la Fundación ya no hay los nubarrones que teníamos por ahí.

– ¿Mercedes se equivocó saliendo?

– Yo creo que sí.

– ¿Cómo se vive una salida de este calibre?

– Yo fui consciente de que esta era una decisión de la dirección y que los trabajadores no estaban muy de acuerdo. Muchos de los trabajadores, después de la salida, llamaban aquí para ver por qué. Era una decisión en la que no tenían que pedirnos explicaciones a nosotros, sino a su empresa. Hubo mucha masa social que sintió haber abandonado la Fundación. Ante las decisiones de una empresa, no podemos más que respetarlo. Por lo que sé, no le salió barato a Mercedes. Tuvo que poner más dinero que el que estaba aportando a la Fundación, con lo cual no creo que fuese una cuestión económica.

– Si la dirección de Mercedes se acercase a ustedes con la intención de volver, ¿qué harían?

– Nosotros siempre tenemos los brazos abiertos a todas las empresas, sin ninguna duda. Yo no tengo el placer de conocer a Krottmayer, no hemos coincidido en ningún sitio, pero estaría encantada de conocerle. Por supuesto, tenemos siempre la mano tendida.