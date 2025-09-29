Las deducciones arrancan como avanzadilla sin Gipuzkoa y Bizkaia

La apuesta fiscal de la Diputación para apuntalar a las biosanitarias alavesas no tendrá, de momento, réplica en los fiscos de Gipuzkoa y Bizkaia. Así ... lo han confirmado fuentes de las dos haciendas vecinas, que descartan emprender el mismo camino que Álava, que de momento no estará armnizada fiscalmente con el resto de Euskadi.

En Gipuzkoa, la Diputación sí defiende la apuesta por el sector a través de iniciativas como el proyecto Gantt (Gipuzkoa Advanced New Therapies Territory). A través de esta iniciativa se busca «posicionar a Gipuzkoa en el campo de las terapias avanzadas de la salud, pero con una orientación industrial». «En el ámbito de terapias avanzadas, además, en 2025 hemos concedido una subvención de 600.000 euros para promover proyectos», defienden desde el territorio vecino. Allí las biotecnológicas aglutinan a 124 empresas y 1.893 empleos.

En Bizkaia tampoco se maneja de momento la asunción de estos mismos incentivos. Allí fue el jueves cuando Gernika celebró su pleno de política general y en él Elixabete Etxanobe centró su alocución en la saturación de los recursos forales para acoger a menas y pidió ayuda contra las «mafias» que traen a los menores extranjeros a la provincia.

En Bizkaia, la apuesta fiscal es propia y distinta. Su Hacienda está planteando cambios en el IRPF y Sociedades para atraer talento a las empresas. El objetivo es que esos cambios tributarios estén listos en un año y, según detalló Etxanobe, ya se trabaja en el anteproyecto de ley para modificar este apartado fiscal.

Allí, además, está la lucha por implementar el TicketBai –el sistema de facturación instantánea se llama Batuz en Bizkaia–, algo para lo que el fisco se ha abierto a aliviar del pago de tributos a entidades sin ánimo de lucro que organicen «actividades puntuales» para autofinanciarse o con fines sociales. La medida incluye a las txosnas de las fiestas de Bilbao, que ya han desistido de su lucha por estar exentos de los QR en los tickets después de que la Hacienda alavesa multase a varios puestos en La Blanca de 2024 por implementar la medida.