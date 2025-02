«Debemos conocer y amar Álava, no compararnos con otros territorios»

Josemari Velez de Mendizabal (Aramaio, 1949) seguirá como presidente de Celedones de Oro para avanzar en ese proceso de modernización, rejuvenecimiento, euskaldunización y feminización emprendido ... con éxito hace ya unos años. Licenciado en Económicas y Empresariales, primer viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco con Carlos Garaikoetxea de lehendakari y fundador de la Asociación de Escritores Vascos, entre otros cargos y responsabilidades, el responsable de la popular institución renueva su junta precisamente para alcanzar esos propósitos. Con la filóloga vasca Elena Martínez de Madina, última galardonada con el Celedón de Oro; el exCeledón Gorka Ortiz de Urbina y el archivero Rafael Resines, se pretende garantizar la adaptación del colectivo de ilustres alaveses a los tiempos de cambio que corren.

Entiende que su labor en pos de la cultura y el conocimiento alaveses debe ir más allá de la concesión del Celedón de Oro en junio y su entrega en una ceremonia concurrida en septiembre, el ciclo anual de charlas sobre temática variada, el campeonato de mus por La Blanca y sus publicaciones, en especial 'Urrezko', ese librito con interesantes biografías de personajes locales. Hay campo alavés por explorar y abarcar.

Generaciones «El asociacionismo ha muerto con los jóvenes. Hay que enseñarles, insistir»

«Se trata sobre todo de dar un paso adelante con gente nueva, joven, que de alguna manera no se identifique con el pasado de Celedones, el de una entidad arcaica, de viejos, pasada de moda, diría...», explica su presidente por boca de una asamblea, compuesta por premiados (los que poseen la figura) y socios (los conferenciantes), que le ratificó.

– Celedones de Oro también ha entendido que la mujer merece su lugar. De hecho, en 2024 concedió la estatuilla a una por primera vez en solitario en 62 años.

– Desde luego. Hemos dado pasos muy importantes en este sentido. Han entrado mujeres, mujeres de gran valor, ha llegado la hora de su protagonismo. Son tres en nuestra junta, un 33%. Hay que ponerlas en valor pero sin mitificar su presencia. Esto era impensable en Vitoria hace veinticinco años. Por ahí también la razón de que no las hubiera entonces, porque desgraciadamente estaban en la cocina. Así que nos convencemos de transmitir a la sociedad alavesa una imagen diferente, la de mirar al futuro, no al pasado.

– A la tarea de alavesización también se entregan otros colectivos. ¿Se trata de tejer alianzas para contribuir a una sociedad más culta en lo suyo?

– Abrimos el abanico para que nuestras actividades y las futuras encajen en una institución moderna. No somos la única que trabaja por el bienestar de la sociedad alavesa, hay más, y con ellas tenemos que trenzar acuerdos. Pero sí somos una que tiene un gran valor interno en sus socios, fuerza, dinamismo y capacidad. Manejamos proyectos. Nosotros podemos acercarnos a otros colectivos o que sean ellos los que se acerquen, pero no aislarnos.

– ¿Qué valor le da al euskera?

– Ahora somos capaces de realizar una reunión de la junta de Celedones en euskera. ¿Por qué? Porque hemos cuidado ese ámbito y también porque Álava tiene una gran capacidad lingüística. Hay un montón de euskaldunes en el territorio. Si se puede hablar en nuestra lengua, hagámoslo. A mis nietos siempre les insisto.

– Decía antes de despojarse de esa imagen arcaica, de institución rancia que transmite la suya. ¿Cómo se populariza?

– Tampoco se conoce a otras como Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza... Se pierde la memoria. ¿Crees que los jóvenes nacen sabiendo quién es José Miguel de Barandiaran? Pues no. El otro día leí que la juventud portuguesa no sabe quién es Eusebio, el gran futbolista. Hay que enseñar, insistir. Aunque no se sepa qué es Celedones de Oro, al menos que le suene a la gente, que sepa que hay un Celedón. El asociacionismo se ha muerto con los jóvenes. Para la juerga sí se juntan.

– El público que acude a sus actos, a la entrega del galardón y a las conferencias a lo largo del año, es mayoritariamente adulto. ¿Darse a conocer más es una asignatura pendiente?

– Debemos mostrarnos más, sí. Tenemos un fondo editorial que se desborda y vamos a darlo a conocer a través de la Fundación Sancho El Sabio. Nuestro blog no es suficiente, también necesitamos una web. Pero hemos ganado una gran credibilidad en las instituciones. Resuelvo los temas económicos con ellas inmediatamente. Creen en nosotros, que no soltamos el dinero por ahí. Lo hablaba con la concejala de Cultura (Sonia Díaz de Corcuera), que el Ayuntamiento aprueba nuestras cuentas con total transparencia. Lo mismo Vital Fundazioa. Se las mostré a Mikel Pérez y me dijo: 'Vamos al grano de Celedones'. Con la Diputación, parecido. El diputado general nos ha planteado hacer algo con los 300 concejos de Álava, visualizar su labor, darlos a conocer. Con poco hacemos mucho porque tiramos de esa fuerza interior que son nuestros socios. Si tuviéramos que pagar a cada conferenciante, no habría presupuesto.

– Habla de visualizar los concejos y yo le pregunto por el complejo de inferioridad alavés.

– Sí. Álava tiene un complejo, se pone a comparar. Que si Bilbao, que si San Sebastián... Pero si tiene lo que no tiene otros, es diferente, de una riqueza y variedad increíble. ¡Conócela, ámala...! No hay que perder el tiempo ni la energía en compararse con otros territorios. Vive lo tuyo como propio. No somos menos. Estoy haciendo un trabajo sobre los olleros alaveses y es de una riqueza de la de Dios, los mejores de Euskadi. Las fiestas de La Blanca, por ejemplo, me parecen extraordinarias. ¿Por qué compararse con Pamplona o Marijaia?