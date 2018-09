El debate sigue abierto

Se pueden defender opiniones sin necesidad de reprobar u ofender a otros. Un buen profesional como Fernando Salamero, capaz de poner una bodega como la que dirige con éxito en un lugar de honor, debiera saber discernir la trascendencia de sus declaraciones, al menos, cuando habla en condición de presidente de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en un momento de tensión por lo que deparará el futuro en esa comarca vitivinícola.

Confieso que tengo una cordial relación con Fernando Salamero, al que considero referente del sector, lo que añade desazón al leer sus declaraciones sobre la Denominación Rioja. Una incomprensible entrada en escena más propia del directivo empresarial que del presidente de un colectivo diverso.

El modo en que cada operador observa el futuro del sector del vino Rioja es diferente y la manera de enfocarlo diverge. Es una constatación de la que debiera hacerse eco quien preside el órgano gestor de esa Denominación.

Sus declaraciones a este periódico han venido a enfangar un terreno ya de por sí inestable. Señalar que el debate está cerrado supone estrangular una demanda de un modo excesivamente autoritario, por no decir dictatorial, para una organización supuestamente democrática. Una marca, 'el Rioja', cuyo patrimonio reivindicamos como alaveses y que pretendemos hacer evolucionar a nuevos escenarios para conseguir mayor riqueza para nuestros viticultores y bodegueros.

Planteamos avanzar hacia un modelo Burdeos, referente mundial en vino. De allí han venido las grandes evoluciones de nuestro vino y su bodega bien lo sabe. Un modelo que es posible en nuestra Denominación, sin romperla, sin desgajarla pero, a la vez, poniendo en valor la diferenciación que cada una de sus zonas a la búsqueda de un futuro con menos incertidumbres y con mayores garantías de éxito. Un futuro más competitivo y abierto.

Con igual simpleza y contundencia me permito contestarle con un «esto debe seguir abierto» y «copiemos a Burdeos». No se puede morir de autocomplacencia. Tenemos en Burdeos, a 300 kilómetros de Rioja Alavesa, un modelo que es referente mundial. No somos Burdeos pero si tienen algo bueno, y lo tienen, podríamos imitarlo adaptándolo a nuestra realidad.

Yo también conozco bien Rioja Alavesa. Sé lo que piensan quienes viven allí. Sé de su inquietud ante un incierto futuro de liberalización de plantaciones de la viña y el vino por parte de la UE. Quieren soluciones satisfactorias y no terminar todos entreverados en una única marca defendida con «uñas y dientes».

Están preocupados, y usted lo sabe, como lo sabe el diputado general de Araba al que intenta ningunear señalando que no tendrá otra cosa que hacer. El diputado general representa, las 24 horas de cada día, a todos los alaveses y alavesas, entre ellos, a los ciudadanos de Rioja Alavesa con sus demandas y preocupaciones. Esa es la defensa que cabría esperar del presidente del Consejo Regulador, la defensa de todas y todos los viticultores del Rioja.

Sólo me queda por recordar que, como alavés, Fernando Salamero tiene todo el derecho a criticar o alabar la propuesta de hacer en la capital vasca un Centro del Vino que promocione el Rioja Alavesa. El proyecto del palacio Zulueta pretende sumar. El presidente de la Denominación debiera estar contento con la iniciativa. Por la misma regla de tres podría criticarse que el centro administrativo del Consejo esté ubicado en Logroño, alejado de las viñas, cuando sería más lógico que lo estuviera en Cenicero o en Laguardia.

Fernando Salamero es un gran profesional del sector vitivinícola pero creo que se equivoca cuando habla como presidente de la Denominación de Origen Rioja sin atender todas las opiniones del organismo que preside. Un presidente debe escuchar y aproximar posiciones para avanzar ante un futuro complejo de la manera más armoniosa posible. El debate seguirá abierto y espero que lo hagamos en persona. Seguro que podemos acercar nuestras posiciones. Le emplazo a ello.