El escritos Fermín Bocos, en una imagen de archivo. J. M. Fernández

Fermín Bocos | Periodista y escritor

«Si el David cobrara vida, lanzaría piedras a los que se hacen fotos con él»

El cántabro presenta hoy a las 19.00 horas su libro sobre los grandes viajeros de la historia en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa

Jon Casanova

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:01

El escritor y periodista Fermín Bocos (Valderredible, Cantabria, 1949) presenta hoy a las 19.00 horas el Aula de Cultura de EL CORREO en la ... biblioteca Ignacio Aldecoa de Vitoria su obra 'Cuando viajar era descubrir: Tras las huellas de los grandes viajeros'. A través de más de 30 relatos, reivindica el viaje como una forma de conocimiento, de vida y un acto de libertad que, a su juicio, poco tiene que ver con la simple mirada turística.

