El escritor y periodista Fermín Bocos (Valderredible, Cantabria, 1949) presenta hoy a las 19.00 horas el Aula de Cultura de EL CORREO en la ... biblioteca Ignacio Aldecoa de Vitoria su obra 'Cuando viajar era descubrir: Tras las huellas de los grandes viajeros'. A través de más de 30 relatos, reivindica el viaje como una forma de conocimiento, de vida y un acto de libertad que, a su juicio, poco tiene que ver con la simple mirada turística.

- ¿Qué le impulsó a relatar esas hazañas?

- Viajar amplía la vida y te permite vivir otras vidas. Estos viajeros a los que he dedicado el libro fueron protagonistas de sus vidas. El trayecto empieza en la preparación. Lo otro es conformarse con ser un simple turista y dejarse llevar por la moda narcisista de hacerse 'selfies' para luego subir la foto diciendo que 'he estado allí', en lugar de saber por qué has ido y haberte hecho con la historia del lugar.

- Entiendo que no le gusta el turista corriente.

- En Florencia la gente se hace fotos en la Catedral, la cúpula de Brunelleschi o la estatua del David sin saber cómo luchó y sufrió Miguel Ángel por aquel bloque de mármol que le habían enviado desde Carrara. No reunía las características iniciales que él había soñado y al final es lo que conocemos todos: una maravilla de dos metros, un tipo desnudo, hermoso... y la gente va ahí a hacerse un 'selfie'. Tengo la impresión de que si el David pudiera cobrar vida, le lanzaría una piedra al tipo que se está haciendo una foto en lugar de observar aquello y pensar cómo ha podido salir eso de unas manos humanas.

- ¿Aún existe lo desconocido en un planeta hiperconectado?

- En India, de camino al Templo Dorado de Amritsar me encontré a un tipo a toda velocidad con un Bentley descapotable con tres chicas que le acompañaban, una imagen de modernidad total. Y pocos kilómetros después, te encuentras con una fila de doce hombres desnudos, con la piel cubierta de tiza, que llevan una mano en la escudilla y al llegar al pueblo, no piden nada, y les dan comida y bebida. Es la imagen del remoto pasado y el modernismo.

- En el libro hace especial hincapié en las mujeres viajeras que desafiaron las normas de su época.

- El libro es, en cierta medida, un homenaje a una serie de mujeres desde el siglo IV hasta la más moderna. En una época, sobre todo en el siglo XIX, donde estaba mal visto que las mujeres viajaran solas, sin acompañamiento de un marido o hermano, algunas de estas personas, llegaron a adentrarse en la selva africana intentando denunciar prácticas esclavistas. Una de ellas, Mary Kingsley -etnógrafa y exploradora inglesa del siglo XIX-, tuvo que defenderse una vez, navegando por un río en una canoa, de una manada de hipopótamos a golpes de sombrilla.

- ¿Hay algún lugar que conserve la cualidad de ser descubierto?

- Hoy en día, uno tiene casi todo a disposición con las imágenes de internet. Para mí el viaje empieza en el conocimiento del lugar al que vas. Hay sitios en los que se ha descubierto todo, pero hay otros sitios que están intactos. Por ejemplo, en un lugar donde se ha celebrado una batalla y no se ha construido nada, si cierras los ojos y te has documentado, casi puedes escuchar lo que ocurrió en el pasado. Es cuestión de gozar el viaje antes de iniciarlo, antes de dar el primer paso.