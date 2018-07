Una mujer acusa de abuso sexual al monitor de un gimnasio de Vitoria. «Le aparté la mano y le dije que no» El Palacio de Justicia de Vitoria ha acogido el juicio. / Igor Aizpuru El varón, que se enfrenta a una petición fiscal de 5 años de cárcel, niega todas las acusaciones DAVID GONZÁLEZ Lunes, 2 julio 2018, 17:48

El gerente de un gimnasio de Vitoria se sentó este lunes en el banquillo de la Audiencia alavesa acusado de un delito de abuso sexual. Una joven, clienta del establecimiento, le atribuye tocamientos durante una sesión de masaje a la que se sometió en agosto del año pasado. «Le aparté la mano y le dije que no», señaló la mujer, cuando el hombre supuestamente comenzó a tocarle su zona íntima. El varón, que se enfrenta a una petición fiscal de 5 años de cárcel, negó este lunes de forma categórica todas las acusaciones. Dijo ante el tribunal que no dio ni ése ni ningún otro masaje en el local que regenta y en el que, apuntó, se encarga de otras ocupaciones.

La chica, que se sometía a un tratamiento para adelgazar, explicó sin embargo a los magistrados que el acusado no le dio un único masaje, sino que fueron dos. Y que el ofrecimiento partió de él. «Me preguntó si quería un masaje. Yo no sabía que había otro masajista», matizó. La primera sesión transcurrió con normalidad. Fue en la segunda, el 18 de agosto del año pasado, en la que supuestamente se produjeron los abusos.

A preguntas del representante fiscal, la joven describió el incidente de forma detallada. «Primero me dio un masaje cuando estaba boca abajo. Me pidió que me girara y que me quitara la ropa. Me pareció raro, pero estaba bloqueada. No supe cómo reaccionar. Estaba incómoda pero no dije nada», enfatizó. A partir de ahí, siempre según su testimonio en la sala, «comenzó a tocarme los senos. Bajó hasta meterme los dedos en la vagina. Ahí le quité la mano y le dije 'no'», dijo con la voz entrecortada. Permaneció en la camilla. «Me preguntó si era virgen. Yo no sabía qué hacer. Siguió dándome el masaje y me levanté, le dije que debía irme y salí». De ahí fue a la zona de vestuarios donde se duchó. No volvió más al gimnasio. Días después se lo comentó a una amiga y a su madre y denunció los hechos a la Ertzaintza.

A la espera de otro testimonio

Los presuntos abusos se cometieron el 18 de agosto del año pasado. El gerente, sentado en el banquillo de los acusados, rechazó la versión de la chica, incluso la referente a esta fecha. «Nunca he dado ni ofrecido masajes», repitió, tras insistir en que «hay una persona dedicada específicamente» a ese cometido. El masajista no acudió ayer a la vista, motivo por el que el caso no quedó visto para sentencia. Declarará el próximo lunes.

El procesado aseguró que el 18 de agosto no estuvo con ella. «Según nuestro registro, el último día que acudió al gimnasio fue el 16». Un representante de la firma encargada del sistema de acceso, por videoconferencia, corroboró este dato. Cuatro usuarios del local, convocados por la defensa, apuntaron que «jamás le hemos visto dando masajes». La madre de la víctima, por contra, ha afirmado que días después de la denuncia acudió al gimnasio a recoger las pertenencias de su hija. Coincidió con el investigado. «Me dijo que se ofreció a dar un masaje a mi hija y que ella lo interpretó mal. También dijo que los daba habitualmente».