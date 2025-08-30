Una cumbre nacional en el Europa para cambiar los horarios de descanso de adolescentes

Como particular capital del sueño de calidad, no es casualidad que Vitoria vaya a acoger la «primera cumbre de España» que debatirá sobre los horarios ... de descanso infantiles y juveniles. Así lo avanza Carlos Egea, defensor de «cambiar la cultura del sueño». Según explica, con este encuentro se persigue «consensuar un decálogo» en torno a este espinoso asunto.

A modo de contexto, hay que recordar que los especialistas médicos advierten de los perjuicios para la salud de que los chavales y adolescentes madruguen demasiado para asistir al colegio. Son favorables a que arranquen las clases más tarde. Algo que choca directamente con las rutinas laborales de sus familias, para los que un retraso dificultaría (o directamente imposibilitaría) la conciliación con sus horarios de trabajo. Como ilustra Egea, «por una cuestión hormonal y de edad, los adolescentes tardan más en dormirse, pero se levantan pronto por la mañana». A ello se suma el efecto «perjudicial» de las pantallas. Un «cóctel» perjudicial para su desarrollo. «Lo ideal es que descansen nueve horas», insiste.

«Consenso»

Este encuentro de FESMESy la Alianza del Sueño que albergará el palacio de congresos Europa el 15 de octubre está «abierta» a la participación de diferentes sectores en torno a este debate; especialistas médicos, docentes, y familias. El objetivo es «abrir» esa discusión y tratar de consensuar un «decálogo» con diversas propuestas. «Queremos alcanzar un acuerdo. Traspasar la frontera científica y divulgar para trasladarlo a la vida real».

Porque, según razona Egea, los horarios actuales obedecen más a intereses de progenitores o trabajadores de centros educativos. Sin embargo, «¿quién piensa en la salud de los jóvenes?», cuestiona.