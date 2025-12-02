La cuidadoras de las residencias marcan la línea roja de 21.000 euros en 2027 para firmar el convenio

Las trabajadoras de las residencias de personas mayores de Álava llevan seis años negociando un nuevo convenio provincial que mejore sus condiciones salariales y laborales ... y, en una fase de la negociación que se antoja como decisiva, han querido marcar este martes sus particular «línea roja» de cara a la próxima reunión con las patronales. 21.000 euros de salario para el año 2027 para la categoría de gerocultoras es la cifra de la que no van a bajar y que ya plantearon en la última mesa negociadora sin que se haya producido respuesta todavía. El sector, alrededor de 1.200 empleadas, irá a la huelga de nuevo, ya acumula más de medio centenar en este periplo, los próximos días 10 y 11 de diciembre para presionar a empresas y Diputación y tratar de llegar a un acuerdo definitivo en la cita del día 16 en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco), que será la decimoséptima de este proceso.

«La situación de bloqueo que está realizando las patronales con la connivencia de la Diputación sigue sin permitir un primer convenio provincial que dignifique un sector con más de mil trabajadoras que rozan el salario mínimo imterprofesional, la jornada anual es grandísima, la parcialidad muy alta y donde la salud laboral no se previene», han denunciado los sindicatos ELA y LAB.

En la última mesa negociadora del pasado 28 de noviembre, las centrales sindicales, además de esa «línea roja» marcada en 21.000 euros, (1.500 euros brutos al mes), plantearon otras medidas a desarrollar en el trienio 2025-2027 en el que tendría vigencia el convenio. Así, solicitan reducir las horas totales de trabajo en 100, hasta quedarse en 1.672; disfrutar de 15 fines de semana de descanso al año; un complemento de incapacidad temporal para las bajas comunes; o medidas para el control de las horas complementarias. Una propuesta que no ha recibido respuesta.

«Entendemos que no hay voluntad ni interés en que esto se solucione y es una auténtica barbaridad que la Diputación no active los mecanismos que tiene para impulsar a las patronales a negociar y asegure un salario que mínimamente dignifique a las trabajadoras», ha asegurado.

Los sindicatos han denunciado que el acuerdo presupuestario sobre esta materia para 2025 «no se está cumpliendo» porque, a su juicio, el Ejecutivo foral «no está asumiendo el papel que le corresponde». Y ante la amenaza expresada este lunes por el titular de Políticas Sociales, Gorka Urtaran (PNV), del riesgo de perder una partida presupuestaria de seis millones de euros, a los que se añadirían posteriormente otros tres más, si el conflicto no se soluciona antes de fin de año, han indicado que no van a «entrar en ese juego».

«No se puede terminar a cualquier precio»

«No vamos a firmar nada que no garantice ese salario y no vamos a entrar en ese juego bajando más la propuesta que estamos haciendo. Este movimiento que hemos hecho, junto con el dinero que pone la Diputación y el que le corresponde hacer a las patronales deberían dar un primer convenio a Álava para el sector. Tenemos que terminar el conflicto ya, pero no se puede terminar a toda costa ni a cualquier precio», han remarcado.

Además, desde los sindicatos han reflejado las renuncias que han tenido que hacer las trabajadoras de este sector en esta larga negociación: «Los planteamientos de vigencia del convenio se han quedado obsoletos y con ellos el pago de atrasos a las trabajadoras. Hemos renunciado a ello y parece que no es suficiente».

ELA y LAB han detallado que las gerocultoras que trabajan en el sector público en residencias de la Diputación se mueven en un «salario base de 2.200 euros» mensuales, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa, donde disfrutan desde hace tiempo de un sector provincial, se mueven en los 1.800.