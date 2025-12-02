El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cuidadoras de las residencias marcan la línea roja de 21.000 euros en 2027 para firmar el convenio

Las trabajadoras del sector irán de nuevo a la huelga el 10 y 11 de diciembre ante el «bloqueo de la negociación»

B. Mallo

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:58

Las trabajadoras de las residencias de personas mayores de Álava llevan seis años negociando un nuevo convenio provincial que mejore sus condiciones salariales y laborales ... y, en una fase de la negociación que se antoja como decisiva, han querido marcar este martes sus particular «línea roja» de cara a la próxima reunión con las patronales. 21.000 euros de salario para el año 2027 para la categoría de gerocultoras es la cifra de la que no van a bajar y que ya plantearon en la última mesa negociadora sin que se haya producido respuesta todavía. El sector, alrededor de 1.200 empleadas, irá a la huelga de nuevo, ya acumula más de medio centenar en este periplo, los próximos días 10 y 11 de diciembre para presionar a empresas y Diputación y tratar de llegar a un acuerdo definitivo en la cita del día 16 en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco), que será la decimoséptima de este proceso.

