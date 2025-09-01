El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las ilustraciones de los cuentos las hacen los alumnos. E. C.

Cuentos que alivian la mente

Alumnos de 12 colegios de Vitoria participan en el libro infantil 'Palabras Saludables' con el que se busca cuidar la salud mental de los menores

Ania Ibañez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:07

¿Por qué el 'malo' del cuento quiere matar a todos los conejitos blancos del reino? Este es el tipo de preguntas que han planteado ... Bego y Pedro, del colectivo Alabazan, durante los talleres que se han llevado a cabo con escolares de distintos centros vitorianos para la creación de 24 cuentos de hadas. De esta manera invitaban a los alumnos de cuarto de Primaria a hablar de sus emociones y problemas, canalizándolos a través de la fantasía y la creatividad.

Cuentos que alivian la mente