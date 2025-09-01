Cuentos que alivian la mente

¿Por qué el 'malo' del cuento quiere matar a todos los conejitos blancos del reino? Este es el tipo de preguntas que han planteado ... Bego y Pedro, del colectivo Alabazan, durante los talleres que se han llevado a cabo con escolares de distintos centros vitorianos para la creación de 24 cuentos de hadas. De esta manera invitaban a los alumnos de cuarto de Primaria a hablar de sus emociones y problemas, canalizándolos a través de la fantasía y la creatividad.

Un trabajo importante porque según el último Estudio Diagnóstico de la Situación de la Infancia y de la Adolescencia en Vitoria, hay un alto porcentaje de menores con problemas de salud mental. Además aumenta la demanda de atención para reconducir estos estados anímicos. Estos talleres son otra manera de aliviar estas dolencias de la psique.

En esta segunda edición de 'Palabras Saludables', que se incluye dentro de la campaña 'Repárate: acepta, transforma y valora tu salud mental' del servicio municipal de Infancia y Familia, Alabazan organizó talleres en 12 colegios de la ciudad durante el último trimestre de 2024. En total participaron 513 escolares, que tuvieron que trabajar en grupos para ponerse de acuerdo a la hora de idear los cuentos que integran el libro.

Los personajes invitan a hablar de las emociones. E. C.

«Uno de los objetivos del proyecto es que aprendan a negociar y a trabajar en grupo», explica Bego. «Tienen que aceptar y escuchar a sus compañeros». Y es que muchos niños tienen problemas a la hora de trabajar en equipo. «Sienten frustración al no ser ellos los protagonistas, al no tener la voz cantante», añade su compañero Pedro. Es por eso que en los cuatro talleres llevados a cabo –de una hora y media– no les dejan hacer votaciones. Todo debe ser hablado y acordado entre todos para «obligarles a elegir».

En determinados momentos del ejercicio también se paran a indagar en cómo se sienten los distintos personajes de la historia. De esta manera guían a los niños a explorar sus propias emociones y problemas, porque «salen muchas cosas personales, como casos de bullying». Los integrantes de Alabazan no pueden profundizar mucho en ellos porque «solo estamos seis horas en total». Ahí es cuando los profesores cogen el testigo. «Pueden usar el taller para ver la dinámica de la clase», explica Pedro, porque «suele haber un cambio significativo de roles». «El alumno que normalmente no se centra, de repente se vuelve el líder porque tiene mucha imaginación», pone como ejemplo.

El trabajo emocional con los menores también se lleva a cabo a través de unos carteles, que se proyectan en las pizarras digitales con dibujos que representan emociones como la tristeza o el enfado. Al comienzo del taller, Bego y Pedro piden a los alumnos que señalen la expresión que les representa. «Muchas veces los profesores nos piden que dejemos los carteles y así poder seguir trabajando con los alumnos», comenta Pedro, añadiendo que el trabajo emocional es «básico porque es lo que te lleva a todo lo demás: a tolerar la frustración, a convivir, entendernos y desarrollar habilidades sociales».

Ejercicio de unión

Explican que una de las mejores herramientas es la comunicación no violenta. Este es un enfoque desarrollado por Marshall Rosenberg centrado en la empatía, la comprensión y la resolución. «Es fundamental hablar y jugar», explican ambos, «no llegar a casa después de haber currado mil horas y ponerte delante de cualquier pantalla». Algo tan sencillo como sentarse a leer un cuento puede ser un gran ejercicio de unión con los más pequeños, sin importar la literatura escogida porque «el mejor cuento es el que tú le lees». «Esos son los recuerdos que perduran».

Esto se refleja en la parte final de 'Palabras Saludables' donde se pueden encontrar una serie de actividades dirigidas a padres e hijos con preguntas sobre las emociones de los personajes. Un gran conducto para este tipo de trabajo porque «los cuentos de hadas tienen una simbología universal y poderosa que todos comprendemos», explica Pedro.

El servicio de Infancia y Familia quiere continuar con la campaña este curso, aunque todavía no han concretado las actividades del programa. Susana García Elburgo, jefa del servicio, recalca el gran trabajo que se lleva a cabo en estos talleres y los hábitos que se promueven a través de ellos. «Lo dice Enrique Arranz, psicólogo e impulsor de la parentalidad positiva en Euskadi, hay que buscar el momento de compartir un cuento con nuestros hijos desde muy pequeños». «Ese contacto, el mirarse a los ojos y compartir tiempo es muy importante», concluye García.