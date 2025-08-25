Cuatro vascos partirán a Gaza para dar ayuda humanitaria en una embarcación internacional

La Flotilla Global Sumud, un proyecto internacional de solidaridad, zarpará este 31 de agosto desde Barcelona rumbo a Gaza y contará con cuatro vascos ... en su expedición. La iniciativa reúne a embarcaciones de 44 países con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja y transportar recursos básicos como alimentos, agua y medicamentos.

Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria, impulsora de la participación vasca, subraya que se trata de una acción civil. «Ante la pasividad del gobierno, el pueblo ha decidido moverse y tomar medidas» ha mencionado una de las más de medio centenar de personas del colectivo que se ha reunido este lunes en el Casco Viejo de Vitoria. Reem Dandan, portavoz y originaria del pueblo cisjordano de Aqraba, destaca que es una misión que «se llevará a cabo en aguas internacionales; no hay ninguna ruptura de ningún tipo de reglamento. Queremos abrir ese corredor para que pueda entrar toda la ayuda posible para poder acabar con este genocidio de una vez por todas», recalca.

Encierro y ayuno activo

En Vitoria, nueve personas realizarán un encierro y ayuno activo, desde este lunes y hasta el día 29 de agosto. De la misma manera, se producirán, durante la semana, movilizaciones y protestas en la calle, con lecturas de los 18.000 niños muertos en Gaza o condenas frente a empresas que colaboran con el estado israelí. «Agosto no es mes para vacaciones. El sionismo sigue masacrando», recuerdan desde la organización.

El próximo 6 de septiembre tendrá lugar la Marcha Marítima por Palestina que recorrerá la ría del Nervión, desde Santurtzi hasta el Museo Marítimo de Bilbao. Será una movilización simbólica en la que traineras, piraguas y otras embarcaciones ondearán banderas y mensajes de solidaridad con Gaza; aunque aún necesitan cerrar todos los permisos burocráticos.

No sería la primera vez que el ejército israelí trata de impedir la llegada de embarcaciones, como ya ocurrió en ocasiones anteriores. «Por supuesto que van a intentar detener la flotilla, pero eso no es lo importante. Lo importante es llegar a Gaza, sea como sea», sentencia Dandan. Insisten en que el objetivo principal es mantener la presión internacional y «abrir un corredor humanitario y exigir el fin del bloqueo y del genocidio que sufre el pueblo palestino desde hace dos años», condena.

Además, se han reservado dos autobuses, uno con salida desde Bilbao -parando en Vitoria- y otro desde Donostia -pasando por Irún- con destino a Barcelona para despedir a la flotilla y transmitir un mensaje conjunto. «Gaza no está sola, estamos con ellos».