Una vez se pongan en marcha las placas, Ekienea se convertirá en el mayor parque fotovoltaico de Euskadi E. C.

Los cuatro parques renovables que podrían activarse en Álava en 2026

A la puesta en marcha de la instalación de Labraza se le podrían sumar las placas de Ekienea y las dos primeras plantas de Solaria en Vitoria

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

Un desembarco de placas y molinos nunca visto hasta la fecha en Álava. Así dibuja el Gobierno vasco el próximo año en materia de renovables. ... El EVE, que comparte proyectos con empresas como Iberdrola o Solaria, baraja la puesta en marcha o construcción de hasta cuatro centrales para 2026 en el territorio. Así se desprende de la memoria presupuestaria del Departamento de Industria, que en las cuentas del próximo ejercicio ve factible haya obras en Labraza, el macroparque solar de Ekienea y los proyectos de Vitoria Solar 1 y Vitoria Solar 2.

