El movimiento de vehículos de vuelta a Europa está complicando el tráfico este sábado Trafikoa

Cuatro kilómetros de retención en la A-1 a la altura de Vitoria

Las afecciones han comenzado a las 10.37 horas y persiste todavía el tráfico lento

J. M. Navarro

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:21

La 'Operación Salida' por el puente de agosto deja nuevas retenciones en las carreteras alavesas. Según ha informado la Ertzaintza, el tráfico por la A-1 a la altura de Vitoria está registrando retenciones en sentido Irún. Por el momento se han registrado cuatro kilómetros de retención a la altura de Lopidana que se inician en el acceso a la N-622.

La causa de estas retenciones se deben al alto volumen de vehículos que vuelven a Europa cruzando Euskadi. Muchos de ellos son turismos que se salen por la Nacional a la altura de Vitoria para conectar con la AP-1 hacia Irún o dirigirse hacia Bizkaia.

Además de las retenciones registradas en este punto hay un vehículo averiado en la A-2625 a la altura de Amurrio en sentido Orduña. Esta madrugada, hacia las 06.02 horas, asimismo, se ha registrado un accidente de un vehículo en la A-1 en el kilómetro 359 -a la altura de Zurbano-, aunque en sentido Madrid.

