Cuatro arrestados por agredir con cinturones y una botella a los clientes de un 'vending' en Vitoria Los detenidos son dos jóvenes de 19 años y otros dos de 20 y 21 años. La Policía Local les acusa de lesiones graves y atentado a agentes de la autoridad

Nuria Nuño Lunes, 20 de octubre 2025, 14:42

La Policía Local arrestó este sábado en Vitoria a cuatro varones, dos de 19 años, y otros dos de 20 y 21, como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y atentado a agentes de la autoridad. Los hechos que desencadenaron en su detención se produjeron en torno a las 6:30 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de Coronación fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la confluencia de las calles Basoa y Domingo Beltrán donde se estaba produciendo «una pelea entre varias personas», refiere el parte policial difundido este lunes.

Los agentes llegaron a lugar y encontraron a un varón con «una herida sangrante en la ceja». El hombre les indicó que había sido «agredido con un cinturón por cuatro varones» que se habían marchado. Gracias a un testigo de los hechos y a la descripción aportada por la víctima, otros policías pudieron localizar en primer lugar a tres de los implicados y, tras una persecución, al cuarto, que «se resistió activamente a ser interceptado y arremetió a los policías que lo interceptaron», detalla la Guardia urbana. Los cuatro presentaban «marcas y alguna herida sangrante». Además, tenían «restos de sangre en ropa y manos».

Por su parte, otra patrulla se entrevistó con las víctimas, que estaban «ensangrentadas y con heridas sangrantes en la cabeza»s, y escuchó sus versiones. Al parecer, minutos antes, cuando estaban comprando en una máquina de 'vending', llegaron los presuntos agresores y les increparon para que se marcharan de allí. Entonces empezó una discusión en la que estos últimos comenzaron a agredirlos simultáneamente, incluso «con la ayuda de sus cinturones». Uno de los agredidos, además, recibió el impacto en la sien de una botella que se localizó luego en el lugar.

Minutos después llegaron los servicios sanitarios de emergencia que habían solicitado los agentes. Tras atenderlos en el lugar, los trasladaron a un centro hospitalario para que fueran atendidos de las graves lesiones que presentaban. Por todo ello, se procedió a la detención de los presuntos agresores.

«Amenazas graves»

En el parte policial también se destaca el arresto en la tarde del viernes de un hombre de 53 años como presunto autor de un delito de amenazas graves. Los hechos se produjeron poco antes de las 16:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a Abetxuko; ya que un varón estaba amenazando a otro ciudadano con «una cadena metálica».

Los agentes llegaron al lugar y localizaron a dos hombres que estaban «discutiendo» por lo que procedieron a separarlos. La víctima indicó a los policías que, minutos antes, cuando se habían cruzado, le había recriminado al otro una «actitud incívica» de esa misma mañana. Entonces, este no solo negó los hechos, sino que lo «amenazó de muerte con una cadena de eslabones metálica y trató de agredirlo con ella», recoge el informe policial. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de otro vecino de la zona, no lo consiguió.

Los agentes recabaron en el lugar de los hechos más testimonios que corroboraban esa versión. En vista de todo ello, la patrulla procedió a la detención del varón.