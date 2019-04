Gabriela Uriarte | Nutricionista «Cuantos menos alimentos con etiqueta, más comida real» Uriarte habla el jueves en el aula de EL CORREO. / Maika Salguero La experta donostiarra, autora de 'Sin dieta para siempre,' aborda el jueves nuestros hábitos a la mesa en el Aula EL CORREO en Vitoria GERARDO ELORRIAGA Miércoles, 3 abril 2019, 19:41

Los plátanos no engordan, tampoco es cierto que los huevos suban el colesterol o que los cereales que flotan en el cacao nos proporcionan energía para toda la jornada. Gabriela Uriarte desmiente mitos relacionados con la alimentación y nos enseña hábitos y menús saludables a través de la pantalla de Euskal Telebista y ahora a través de 'Sin dieta para siempre', guía para desembarazarnos de la báscula y adoptar hábitos más saludables. «Hay que volver a los orígenes», aboga. «Cuantos menos alimentos con etiqueta, más comida real, es decir, frutas, legumbres o huevos, que tienen la capacidad de saciarnos más fácilmente. Porque ¿quién es capaz de comer una sola patata frita?». La dietista y nutricionista donostiarra hablará este jueves en Vitoria sobre nuestras costumbres en la mesa y cómo mejorarlas en un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO-Fundación Vocento realizado en colaboración con la editorial Vergara. El acto tendrá lugar en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, a las 20.00 horas.

No debemos guardar en casa aquello que no queremos llevar al plato. La conferenciante nos previene sobre esta contradicción escondida en la nevera y también nos advierte sobre la proliferación de consejos sobre alimentación, muchos contradictorios. La posibilidad de que una dieta temporal cambie nuestra figura y salud es, a su juicio, una de esas falacias ampliamente extendidas. «No tiene sentido», aduce. «La gente dice que ha perdido mucho peso, pero no cómo está ahora o que ha recuperado los kilos con alguna propina». La idea de luchar contra la báscula con hambre y sufrimiento tampoco entra sus cálculos. «Lo que hay que hacer es cambiar costumbres y gestionar nuestra vida social. Si no, será un fracaso».

La obesidad es un problema grave, más de la mitad de la población adulta carece del peso adecuado, pero, a veces, se trata de un síntoma de otro problema. «Queremos solucionar nuestra ansiedad devorando», denuncia y advierte contra creencias como que el cuerpo nos pide algo dulce. «Debemos trabajar las emociones y la base es la organización». Nuestro vínculo con la comida supone una asignatura que raramente aprobamos. Para solventarla, Uriarte nos propone pequeños pasos, como reconocer aquello a lo que no queremos renunciar y huir sin demora de otro porcentaje, por ejemplo, del alcohol, de la bollería industrial o los productos ultraprocesados de sana apariencia que los supermercados sitúan en sus pasillos de dietética, pero sobre los que conviene estar alerta.

¿Lentejas de almuerzo?

También nos previene sobre el desayuno, plagado de malas prácticas. «Es la peor ingesta nutricional en España porque está muy condicionada por la publicidad», apunta. Y se pregunta: «¿Existen los cereales de desayuno? Es algo así como si existieran las lentejas de almuerzo. Parece un shock consumir legumbres para empezar el día y en Inglaterra, sin embargo, es habitual, con las 'beans', pero nosotros abusamos del azúcar y las harinas refinadas».

Esta dietista nutricionista reivindica la función social de su profesión y critica que no se halle integrada en los sistemas públicos de salud. «No entiendo que se formen profesionales sanitarios y sólo se pueda acceder a ellos a través de consultas privadas convirtiéndolos en un privilegio», lamenta. A su juicio, la inclusión debería dibujar líneas de acción conjunta. «Pero no sólo en el ámbito hospitalario, sino también en la atención primaria, porque hay que realizar una gran labor de prevención».