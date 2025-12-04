El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos García Llata, Vicario general de la Diócesis junto a la escultura de Francisco Antonio Ruiz Gijón Igor Aizpuru

El Cristo de Armiñón llega al Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria

La pequeña pieza barroca del siglo XVII de origen andaluz estará expuesta durante, por lo menos, todo 2026 en Vitoria

Jon Casanova

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:22

Comenta

El Museo Diocesano de Arte Sacro acoge una exposición temporal dedicada al Cristo de Armiñón. Una exposición, que se prolongará como mínimo hasta la Navidad ... de 2026, sobre el pequeño Crucificado de madera firmado por el sevillano Francisco Ruiz Gijón.

