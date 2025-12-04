El Cristo de Armiñón llega al Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria

El Museo Diocesano de Arte Sacro acoge una exposición temporal dedicada al Cristo de Armiñón. Una exposición, que se prolongará como mínimo hasta la Navidad ... de 2026, sobre el pequeño Crucificado de madera firmado por el sevillano Francisco Ruiz Gijón.

La pieza, de 80 centímetros de alto, es considerada como uno de los mejores ejemplos de escultura del siglo XVII y aunque su origen es andaluz fue conservado en la parroquia alavesa de San Andrés. Una obra que «no solo forma parte de nuestro patrimonio artístico, sino que también conecta con la historia de nuestra tierra», en palabras de Ana del Val, diputada de Cultura y Deporte.

Este vínculo se explica a través de Bernardo de Urbina y su sobrino, Fernando de Montoya, canónigos sevillanos y benefactores de la parroquia de San Andrés. Carlos García Llata, vicario general de la Diócesis, no ha dudado en mostrar su agradecimiento con la parroquia por «su generosidad permitiendo que toda la sociedad alavesa pueda disfrutar de esta obra». Una pieza que ha sido restaurada este año por la empresa Croma con el fin de «devolverle la luminosidad original que el tiempo y antiguas intervenciones habían oscurecido», ha resaltado el diocesano. Del mismo modo, en 2025 se restauró el retablo mayor de la iglesia de Armiñón con la colaboración de la Junta Administrativa de esta localidad, que ha requerido una inversión de 30.000 euros, de los que la Diputación de Álava ha financiado el 80% –24.000 euros–.

Además, el próximo 16 de diciembre, el profesor y catedrático de Historia del Arte, Fernando Tabar, ofrecerá una conferencia académica, abierta a todos los públicos, en el Aula San Pablo a partir de las 19.00 horas para aquellos que quieran conocer los entresijos de la obra.

La entrada a la exposición es gratuita de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas.