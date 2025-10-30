Crean en Vitoria un croissant para apoyar a los niños y familias de Gaza Artepan y Mamia venderán el bollo entre el 3 y 6 de noviembre en todas sus tiendas. Se donarán 3 euros por cada postre vendido que se destinará a la compra de cestas de comida a través de la ONG Global Humanitaria

Txema Pascual, de Artepan, y Aitor Etxenike, del restaurante Kromatiko, colaboran en un nuevo croissant de autor relleno de solidaridad. Del lunes 3 al domingo 16 de noviembre, las tiendas Artepan y Mamia pondrán a la venta el croissant solidario 'crunafah'. Se trata de una edición limitada inspirada en el postre palestino kanafeh, elaborado con pasta kataifi, queso nabulsi, almíbar, agua de azahar y pistachos. La reinterpretación, con el croissant francés de Artepan como base, se elabora con una crema de queso y agua de azahar que se rellena por las puntas y se remata con un rallado de miel y polvo de pistacho.

Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de cestas de comida destinadas a los niños y familias de Gaza en situación de vulnerabilidad, una campaña articulada de la mano de Global Humanitaria para ofrecer plenas garantías de credibilidad y transparencia a todos los implicados y clientes.

Por cada croissant vendido, Artepan donará 3 euros íntegros a la causa. «Nosotros no ganamos nada con esta acción, para hacer posible este nivel de donación por croissant, hemos pedido la implicación de proveedores y colaboradores quienes han hecho sus aportaciones solidarias para que la iniciativa pudiera salir adelante con el objetivo de conseguir el mayor margen posible de cara a la recaudación de fondos en esta campaña sin ideología ni bandera», explica Txema Pascual.

Fechas clave Venta solidaria Del lunes 3 al domingo 16 de noviembre en todas las tiendas

Sorteo de camisetas solidarias Lunes 17 de noviembre.

Tiendas Artepan Mercado de Abastos, Jesús Guridi, Bulevar de Salburua, 1, Centro comercial El Bouleva, El Prado 2, Lapuebla de Labarca 1 (Zabalgana) y Mamia en Pintor Díaz de Olano.

Aitor Etxenike, del restaurante Kromatiko, explica que esta iniciativa surge por el deseo de «aportar desde nuestro oficio, con lo que sabemos hacer: cocina». Por ello, relata que se pusieron en contacto con Global Humanitaria «porque queríamos asegurarnos de que el esfuerzo de los implicados y la solidaridad que sabemos caracteriza a la ciudad de Gasteiz, llegará de manera eficiente y transparente al terreno en el que a día de hoy se sigue necesitando mucha ayuda».

Una acción solidaria con premio

Para animar las ventas y recaudación, se sortearán 10 camisetas solidarias diseñadas por la ONG entre todos los clientes que lleven a cabo la compra del croissant. «Las camisetas han sido adquiridas directamente a Global Humanitaria, la promotora de la iniciativa 'Cartas desde Gaza' que canaliza el envío de mensajes de apoyo a los niños de la guerra a través de la web cartasdesdegaza.org, una iniciativa a la que también queremos dar visibilidad para llenar estómagos y corazones», explica Loreto Gotxikoa, gerente de Artepan.