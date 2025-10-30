El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Crean en Vitoria un croissant para apoyar a los niños y familias de Gaza

Artepan y Mamia venderán el bollo entre el 3 y 6 de noviembre en todas sus tiendas. Se donarán 3 euros por cada postre vendido que se destinará a la compra de cestas de comida a través de la ONG Global Humanitaria

E. C.

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:28

Txema Pascual, de Artepan, y Aitor Etxenike, del restaurante Kromatiko, colaboran en un nuevo croissant de autor relleno de solidaridad. Del lunes 3 al domingo 16 de noviembre, las tiendas Artepan y Mamia pondrán a la venta el croissant solidario 'crunafah'. Se trata de una edición limitada inspirada en el postre palestino kanafeh, elaborado con pasta kataifi, queso nabulsi, almíbar, agua de azahar y pistachos. La reinterpretación, con el croissant francés de Artepan como base, se elabora con una crema de queso y agua de azahar que se rellena por las puntas y se remata con un rallado de miel y polvo de pistacho.

Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de cestas de comida destinadas a los niños y familias de Gaza en situación de vulnerabilidad, una campaña articulada de la mano de Global Humanitaria para ofrecer plenas garantías de credibilidad y transparencia a todos los implicados y clientes.

Por cada croissant vendido, Artepan donará 3 euros íntegros a la causa. «Nosotros no ganamos nada con esta acción, para hacer posible este nivel de donación por croissant, hemos pedido la implicación de proveedores y colaboradores quienes han hecho sus aportaciones solidarias para que la iniciativa pudiera salir adelante con el objetivo de conseguir el mayor margen posible de cara a la recaudación de fondos en esta campaña sin ideología ni bandera», explica Txema Pascual.

Fechas clave

  • Venta solidaria Del lunes 3 al domingo 16 de noviembre en todas las tiendas

  • Sorteo de camisetas solidarias Lunes 17 de noviembre.

  • Tiendas Artepan Mercado de Abastos, Jesús Guridi, Bulevar de Salburua, 1, Centro comercial El Bouleva, El Prado 2, Lapuebla de Labarca 1 (Zabalgana) y Mamia en Pintor Díaz de Olano.

Aitor Etxenike, del restaurante Kromatiko, explica que esta iniciativa surge por el deseo de «aportar desde nuestro oficio, con lo que sabemos hacer: cocina». Por ello, relata que se pusieron en contacto con Global Humanitaria «porque queríamos asegurarnos de que el esfuerzo de los implicados y la solidaridad que sabemos caracteriza a la ciudad de Gasteiz, llegará de manera eficiente y transparente al terreno en el que a día de hoy se sigue necesitando mucha ayuda».

Una acción solidaria con premio

Para animar las ventas y recaudación, se sortearán 10 camisetas solidarias diseñadas por la ONG entre todos los clientes que lleven a cabo la compra del croissant. «Las camisetas han sido adquiridas directamente a Global Humanitaria, la promotora de la iniciativa 'Cartas desde Gaza' que canaliza el envío de mensajes de apoyo a los niños de la guerra a través de la web cartasdesdegaza.org, una iniciativa a la que también queremos dar visibilidad para llenar estómagos y corazones», explica Loreto Gotxikoa, gerente de Artepan.

