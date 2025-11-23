El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cortes de tráfico en la glorieta de Duque de Wellington con Antonio Machado desde este lunes

Los trabajos de asfaltado afectarán a la circulación, a la línea 7 de Tuvisa y a los accesos de varios centros educativos y sanitarios

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:46

Desde este lunes y hasta el viernes está prevista la realización de trabajos de asfaltado en la glorieta de Duque de Wellington con Antonio Machado. ... Para llevar a cabo estas labores, se realizará un corte total de la glorieta, lo que obligará a interrumpir la circulación de las calles que conectan con la rotonda. «No obstante, el barrio de Lakua cuenta con varias glorietas próximas, lo que permitirá habilitar itinerarios alternativos, aunque en algunos casos impliquen recorridos más largos», informa el Ayuntamiento de Vitoria.

