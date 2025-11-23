Cortes de tráfico en la glorieta de Duque de Wellington con Antonio Machado desde este lunes

Desde este lunes y hasta el viernes está prevista la realización de trabajos de asfaltado en la glorieta de Duque de Wellington con Antonio Machado. ... Para llevar a cabo estas labores, se realizará un corte total de la glorieta, lo que obligará a interrumpir la circulación de las calles que conectan con la rotonda. «No obstante, el barrio de Lakua cuenta con varias glorietas próximas, lo que permitirá habilitar itinerarios alternativos, aunque en algunos casos impliquen recorridos más largos», informa el Ayuntamiento de Vitoria.

La actuación afectará al servicio de Tuvisa, concretamente a la línea 7, que deberá desviarse y perderá temporalmente las dos paradas situadas en Duque de Wellington.

Los trabajos también pueden impactar en los accesos a ciertos centros del entorno. El colegio San Prudencio podrá mantener la entrada y salida mediante autorización puntual, aunque su vado se verá afectado. En el caso del centro de salud Lakuabizkarra, se habilitará un cambio a doble sentido en el tramo sur de Duque de Wellington para garantizar el acceso. El acceso a ese tramo desde la glorieta quedará restringido para limitar desplazamientos innecesarios.

Otros centros, como el IES Mendebaldea, el Colegio Público de Educación Especial Gorbeialde y la escuela infantil Lourdes Lejarreta, no tendrán cortes directos, aunque sí deberán realizar recorridos más largos para acceder.

Durante los trabajos también se eliminarán temporalmente algunos estacionamientos en tramos concretos, con el fin de evitar problemas de tráfico y facilitar la maniobra de la maquinaria.