Cortada la autovía en Zigoitia en dirección Vitoria por un accidente múltiple Se han visto involucrados tres turismos y un camión y tres personas han sido trasladadas a Txagorritxu.

I. M. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:27 | Actualizado 20:49h.

Un acidente múltiple ha cortado la autovía N-662 a la altura de Zigoitia en dirección a Vitoria. El lance, ocurrido cerca de las ocho de la tarde, ha involucrado a varios vehículos, tres turismos y un camión, y ha requerido la presencia de los bomberos y varias ambulancias, además de la Ertzaintza. Tres personas han sido trasladadas a Txagorritxu y hay personal sanitario trabajando en el lugar.

El accidente ha motivado que el tráfico haya sido detenido en el punto kilométriico 10 de una de las arterias principales de entrada a la capital alavesa, lo que ha motivado hasta dos kilómetros de retenciones en la autovía, pero pasadas las 20:30 horas ya se ha podido abrir un carril para que el tráfico pueda ir retomando el pulso.

