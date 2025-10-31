El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El CORREO te invita al preestreno de 'Gaua'

Participa en el sorteo de 90 invitaciones dobles para asistir al lanzamiento de la última película de Paul Urkijo, el 11 de noviembre en los Cines Florida en versión original en euskera

I. M.

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:56

El director vitoriano Paul Urkijo presentó su esperada nueva película, 'Gaua', en el prestigioso Festival de Sitges. A las pantallas de cine llegará el 14 de noviembre, tras su paso por el certamen y la Semana de Terror de Donostia. Pero los lectores de EL CORREO la podrán disfrutar antes, el lunes 11 de noviembre (20:00 horas), cuando los Cines Florida de Vitoria acogerán el preestreno, en versión original en euskera.

Este periódico pone a tu disposición 90 invitaciones dobles, que se podrán conseguir a través de un sorteo. Todos los interesados se pueden apuntar aquí. El preestreno, además, estará aderezado por la presentación de la película por parte del propio Paul Urkijo en la sala de EL CORREO. El director estará acompañado por Yune Nogueiras, que asume por primera vez un papel protagonista. En el elenco, además, destaca la presencia de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza.

'Gaua' está ambientada en las montañas vascas en el siglo XVII. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.

