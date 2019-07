EL CORREO y la Fundación Vital regalan mochilas por unas fiestas libres de agresiones sexistas El reparto se realizará este lunes en la tienda de EL CORREO, ubicada en la calle Florida, hasta agotar existencias EL CORREO Domingo, 28 julio 2019, 10:03

Hoy, mañana y cualquier día del año no pueden quedar dudas: 'No es no/Ez beti da ez'. Tampoco en La Blanca, cuando algunos se amparan en el alcohol y el descontrol para justificar lo injustificable, hay lugar para las agresiones sexistas. El mensaje, claro y contundente, se multiplicará en las próximas fiestas de Vitoria de la mano de EL CORREO que, con el apoyo de la Fundación Vital, repartirá 2.000 mochilas con el lema -mucho más que un eslogan, en realidad- salpicado en varios idiomas y colores para que autóctonos y turistas disfruten del 4 al 9 de agosto bajo la bandera del respeto.

La distribución de las mochilas comenzará mañana mismo hasta agotar existencias y se llevará a cabo en la tienda que EL CORREO posee en el número 18 de la calle Florida en horario de mañana (de 9.00 a 14.00). Cada persona que pase por allí recibirá una. Pero, además de quienes consigan este complemento, con un diseño tipo saco, la iniciativa ha recibido ya el apoyo de conocidos alaveses en diferentes ámbitos que también han querido gritar 'No es no' al unísono. Así lo han hecho Álvaro Arbina, autor de novelas como 'La mujer del reloj'; Mónica Durán, voz de la banda Kubers; Víctor Laguardia, defensa del Deportivo Alavés; la triatleta Arrate Mintegui, que participó en 'El conquistador del Pacífico'; Mikel Bustamante, actor que aparece en el elenco de la última temporada de 'La casa de papel', y la influencer que acumula miles de 'likes' Sara Baceiredo.

La campaña pretende visibilizar el mensaje en favor de unas fiestas libres de agresiones sexistas también en forma de pegatinas. Hasta 3.000 con el 'No es no' estampado se entregarán a las cuadrillas de blusas y neskas, que suman años de experiencia en su reparto, para que a nadie se le olvide que La Blanca es diversión y alegría pero, ante todo, respeto e igualdad. La asociación de comerciantes Gasteiz On, que agrupa a más de 600 establecimientos en la ciudad, se unirá asimismo a la iniciativa con la colocación de carteles con el mismo lema en los negocios asociados. La batalla contra la violencia machista en todas sus expresiones es de todos.