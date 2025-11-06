Así coreografían los mayores de Artziniega la canción 'Superestrella'

N. S. Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:29 | Actualizado 09:39h. Comenta Compartir

Los mayores de la residencia Bel Edad La Encina de Artziniega saltan a la pista de baile. Y lo hacen creando su particular coreografía de uno de los grandes éxitos musicales del momento, 'Superestrella', de Aitana. Ni bastones ni andadores ni sillas de ruedas son obstáculos para grabar un divertido vídeo. Sus protagonistas interpretan la letra de este número uno en España que describe un encuentro en una discoteca, donde la protagonista, una superestrella, se siente observada y reconocida por alguien que podría ser su «próximo error».

Y siguiendo la letra de la canción, ellos también se miran de reojo, lucen camisa de Versace y buscan en los pasillos y en los baños al 'próximo error' de la protagonista de este tema. Si Aitana siempre ha admitido que el éxito entre los jóvenes ha superado sus expectativas, qué pensará cuando compruebe el entusiasmo con que estas 'superestrellas' de Artziniega coreografían su tema.