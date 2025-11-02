El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amagoia Martín y Esti Etxebarria en un aula de la ikastola Abendaño de Vitoria. Blanca Castillo.
La vida en las aulas

La convivencia mejora cuando toda la comunidad se implica

La ikastola Abendaño cuenta desde hace años con un equipo BAT para solucionar conflictos y los propios alumnos ejercen de mediadores con sus compañeros

Sara López de Pariza

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Cuando toda la comunidad educativa se implica la convivencia en el aula –pero también en el recreo, en el jantoki o en las extraescolares– mejora ... sustancialmente y el acoso es mucho más sencillo de prevenir. Lo saben bien los profesores, los alumnos, las familias y el equipo no docente de la ikastola Abendaño de Vitoria, un centro pionero a la hora de implementar iniciativas que mejoran el bienestar de los estudiantes. Cuentan desde hace años con un equipo BAT (Bizikidetzaren Aldeko Taldea / Bullyingaren Aurkako Taldea), en castellano 'grupo en favor de la convivencia' formado por una decena de profesionales que se encargan de trabajar estos aspectos en el centro.

