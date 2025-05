Las «continuas» lluvias dejan a Álava con la mitad de patatas y un tercio menos de remolachas

En los últimos siete meses ha llovido muchísimo en Álava. No es una percepción personal, los datos y sus efectos lo demuestran. En Vitoria y ... Subijana ha caído un 50% más de agua; en Campezo, un 76% y en Zambrana, por su parte, el doble que en los años anteriores. Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril, en la capital ha habido que sacar el paraguas 125 de los 211 días; es decir, tres de cada cinco. Un engorro en el casco urbano que se ha convertido en un perjuicio importante para la zona rural, donde el agro es uno de los principales perjudicados.

Un territorio tradicionalmente patatero como Álava verá reducida la producción de forma clara este año. Según un informe del Departamento de Agricultura al que ha tenido acceso EL CORREO, se han sembrado la mitad de los tubérculos que se preveía para la presente campaña como consecuencia de las lluvias. Un déficit que no se compensará, ya que será «casi imposible» de cultivar por «las precipitaciones que se siguen registrando» porque las siembras se realizan del 1 de marzo al 15 de junio. No sólo eso. En el caso de las remolachas no se ha podido plantar un tercio de la cantidad prevista y va a resultar «difícilmente realizable» porque ya nos encontramos fuera de la temporada, que se extiende del 1 de febrero al 1 de mayo.

Precipitaciones Salvatierra. Han caído 741 litros por metro cuadrado en 109 días de lluvia.

Vitoria. 530 litros en 125 días.

Campezo. 770 litros en 112 días.

Subijana. 529 litros en 108 días.

Zambrana. 397 litros en 96 días.

El departamento que dirige Noemí Aguirre (PNV) ha comunicado al sector que se dan las circunstancias para poder aplicar «la condición de causa de fuerza mayor o circunstancia excepcional de fenómeno climatológico adverso asimilable a catástrofe natural que ha afectado seriamente las tierras agrarias» de cultivos sostenibles y agricultura ecológica de remolacha y patata. Una declaración importante de la institución, pues servirá para justificar y flexibilizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los agricultores y no se aplicarán sanciones o una pérdida de derechos en futuras campañas por no haber podido mantener la superficie de cultivo fijada hace unos meses de cara a 2025.

En Campezo se han recogido 770 litros por metro cuadrado, cuando la media de los años anteriores rondaba los 438. En Salvatierra, por su parte, han sido 741 por 551 en las campañas previas. En Vitoria cayeron 530 litros por metro cuadrado, cuando en el mismo periodo de los ejercicios previos se recogieron 356 en el pluviómetro. Y es que en la capital llovieron 39 días más, 125 frente a los 86 anteriores. Esto ha hecho «imposible» sembrar cultivos tan importantes para el territorio histórico como la patata y la remolacha fruto de «las intensas y continuas precipitaciones acaecidas en lo que va de campaña agrícola», recalca el informe.

«Indudablemente»

Precisamente, ayer intervino Noemí Aguirre en la comisión de las Juntas Generales. Explicó que su equipo está pendiente del efecto de los aranceles que establezca el Gobierno de Estados Unidos a Europa porque el sector de alimentación será «indudablemente» uno de los grandes perjudicados. Esa 'hoja de ruta' incluirá medidas para apoyar la digitalización y tecnificación de explotaciones de las explotaciones «que las harán más competitivas», apostar en la búsqueda de nuevos mercados como México y sobre seguir trabajando en el consumo local contando con una oferta «de calidad» con el objetivo de que sea «diferenciado».

Porque EE UU es un «mercado muy importante» para el vino de Rioja Alavesa y «el impacto puede ser muy grande», por lo que se está trabajando en la búsqueda de nuevos mercados «para no depender tanto de la incertidumbre». «También debemos trabajar el mercado estatal y el consumo local para que la gente se preocupe de lo que está consumiendo. Jugamos en desventaja respecto a otros porque hemos trabajando en garantizar que cumpla con unos estándares, que el bienestar animal está por encima de todo y que son explotaciones sostenibles, como para que llegue a un lineal y acabar comiendo lo que viene de otros países, que viene de otra manera», lanzó Aguirre.

En la sesión se aprobó una moción impulsada por el PP para que las instituciones vascas elaboren un calendario para anticipar ayudas al sector agroganadero por el PAC. PNV y PSE respaldaron que el abono se realice durante el primer trimestre del año. «Vamos a ayudar a agricultores y ganaderos para que sepan cuánto van a cobrar y por qué», afirmó el popular Borja Monje.