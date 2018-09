Conoce la cuchillería Ferreiro: En el filo

Deténgase un instante a observar la fotografía que protagoniza esta página. Ahora, intente abstraerse. Piense que en lugar de tener en sus manos EL CORREO, ha dado este domingo con un diario indio. Qué se yo, el Mumbai Herald o algo así. El pie de foto en sánscrito describiría a un obrero que repara chatarra en un taller clandestino de Dharavi, esa zona paupérrima en la que se rodó «Slumdog Millionaire» de Danny Boyle. Desde luego, la imagen no desentonaría lo más mínimo. Pero no. El claustrofóbico espacio de trabajo está aquí. De hecho, ya no puede ser más vitoriano. Su corazón afilado late a chisporrotazos en las mismísimas entrañas de los alrededores de la Virgen Blanca.

El bisabuelo Rodrigo fundó hace un porrón de años Ferreiro, la cuchillería de escaparates de madera de color bermellón en cuyas vitrinas atiborradas relucen las hojas brillantes de navajas albaceteñas, de cuchillos de carnicero, de espadas, de katanas y de hachas, todas tan afiladas que con sólo mirarlas parecen cortar el aire. Aquí trabaja Ángel Ferreiro, un tipo que vive en el filo. Pero de verdad. Su taller se interna en parte bajo tierra, como si una tijera hercúlea le hubiera dado un tajo a la acera y alguien hubiera incrustado allí una suerte de búnker chiquitito.

Al espacio se accede tras sortear el mostrador, a través de una especie de pasillito diminuto, casi asfixiante, tan estrecho que hasta una sílfide tendría que pasar de lado. Aquí es donde Ferreiro afila todo lo afilable. Cuchillos y tijeras, sí. Pero también cuchillas de esquilar ovejas, hachas y hasta los bisturíes que se utilizan en el Anatómico Forense. Todo pasa por las manos –alguna que otra vez, bastantes más de lo deseable, de forma literal– de este tipo de oficio cortante.

Como en todos lugares aparentemente caóticos, en el angosto espacio parece reinar un desconcertante desorden que, en realidad, esconde un orden cartesiano. Si uno se fija con detalle, cada herramienta está convenientemente colocada. Los alicates, alineados por lo que su quijada es capaz de morder. La llaves de tubo, en formación y los destornilladores dispuestos, como en la bandeja de un cirujano. Aquí, allá y en ese recoveco de más allá se apilan cajas de cartón etiquetadas, rotuladas y clasificadas. Dentro se guarda un rosario de piezas, de pura quincalla, en apariencia inútil (los muelles para un paraguas, el mango para un cuchillo, una empuñadura de madera...) pero, llegado el caso, de una importancia capital.

Si uno se deja llevar por la poesía, diría que el tallercito parece estar cubierto de purpurina, como rociado por polvo de hada. Chorradas. Los apenas cinco metros cuadrados –siendo generosos– en los que se tira toda la jornada Ferreiro dándole a los tornos parecen estar rebozados por una viruta metálica y microscópica. Este puñetero polvo esmeril en suspensión es capaz de adherirse en los cristales hasta crear una costra y pegarse en los pulmones. Se diría que cualquier cosa que entre aquí, aunque esté recién estrenada, a los cinco minutos acabará pareciendo una antigualla roñosa. Bien visto, éste es un túnel de lavado pero a la inversa. La antítesis de lo aséptico. Y también el horror de un minimalista.

Pero el caso es que este sitio abigarrado esconde una deliciosa y extraña belleza. A puro de aprovechar cada centímetro de estantería, de rebañar cada milímetro de pared, Ferreiro ha creado un diminuto universo afilado. Como una capilla industrial chiquitina o una cripta de herramientas y máquinas en desuso propias de un oficio casi extinto que él se niega en redondo a enterrar. Lo defiende con el cuchillo entre los dientes.