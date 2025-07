Charlas, películas y exposiciones para entender el mundo toman el ciclo Periodismo a pie de Calle de Vitoria

Proyecciones en Cines Florida 'Yo Capitán', con Mbaye Gil de ponente (25 de agosto, 21.30). 'No other land', con Jesús A. Núñez Villaverde de moderador (26 de agosto, 21.30); 'Escribiendo con fuego' (27 de agosto, 21.30); 'Capitolio vs. Capitolio', con Rogelio Núñez de ponente (28 de agosto, 21.30). 'Sin señas particulares' (29 de agosto, 21.30). 3 euros, Cines Florida.