Los conductores de Tuvisa irán a la huelga en mayo para exigir una OPE y otras mejoras La huelga paralizará el servicio de Tuvisa si no se llega a un acuerdo antes. / I. ONANDIA Si no se llega a un acuerdo, pararán los días 6 y 13 y desde el 17, fecha de la Final Four. Piden más autobuses, baños en las terminales y recuperar el acuerdo de jubilaciones SAIOA ECHEAZARRA Jueves, 14 marzo 2019, 20:06

Los trabajadores de Tuvisa han acordado este jueves ir a la huelga en mayo para reclamar diversas mejoras laborales. El 78% de la plantilla ha votado a favor de tomar esta drástica medida en una asamblea celebrada en el centro cívico Arriaga con asistencia de «253 empleados». La propuesta acordada contempla que los paros se realizarán «los días 6 y 13 durante toda la jornada y a partir del 17 de forma indefinida», transmitieron desde el comité de empresa, desde donde explicaron que las demandas de los empleados se dividen en cuatro puntos.

Uno de los aspectos que demandan «desde hace años» es que se instalen baños en las paradas terminales. «En principio lo pedíamos para todas las líneas, pero el Ayuntamiento sacó un pliego para colocar 8 baños, y lo aceptamos. Sin embargo, el concurso quedó desierto y lo que demandamos es que al menos se coloquen esos 8, o busquen una manera de que tengamos aseos mientras vuelven a sacar el nuevo pliego», apuntó Fran Guzmán, presidente del comité.

En la actualidad los chóferes cuentan con solo 4 cabinas. «Se había llegado a un acuerdo con algunos bares, pero no todas las terminales tienen uno cerca». Otra de las demandas se centra en el servicio de algunos itinearios. Tal y como señala Guzmán, en las Líneas 4, 6, 7 y 8 «no da tiempo a cubrir los trayectos en el tiempo establecido» con los vehículos de que disponen ahora. «Pedimos una solución, la más lógica es meter un servidor base (un autobús más por línea) o que tengamos tiempo para realizar los recorridos en el horario que nos establecen, porque ahora no es posible. Hace una década, el Plan de Movilidad fijó unos horarios, y diez años después ha aumentado el número de viajeros y nos han ampliado todos los recorridos, pero los tiempos los han dejado igual; con lo cual, si tienes más viajeros y kilómetros no llegas. Encima, en la Línea 8 quitaron un autobús. Pedimos una solución».

«El 12% son eventuales»

La eventualidad es otra de las causas de este conflicto laboral. «Hay cerca de 80 empleados en esta situación, que representan alrededor de un 12% del total. Por eso pedimos que saquen ya la OPE. Negociamos hace tiempo los borradores de las bases, pero no han hecho nada. La última se publicó en 2009 y se finalizó en 2013». A esa demanda se suma recuperar el acuerdo para las prejubilaciones que «caducó el 31 de diciembre» y contemplaba «unas condiciones que pedimos para los empleados que se quieran jubilar ahora». Hasta el año pasado «se iban con 61 años, tenían que acudir el 25% de la jornada y el 75% lo cubría la Seguridad Social. Ahora se prejubilan con 61 años y 8 meses pero al 50%. La solución sería hacer las OPEs y contratar a personal fijo para cubrir esos puestos».

Si no se llega a un acuerdo, la huelga se llevará a cabo y además coincidirá con la Final Four (17 y 19 de mayo). Aquí ha surgido otro de los desacuerdos debido a que Tuvisa contratará de forma externa el servicio de lanzadera de 20 autobuses para trasladar viajeros a partidos. «Remitimos un escrito al consejo de administración donde señalábamos que lo podíamos hacer nosotros, que había autobuses y personal suficiente. Ahora hay unos 14 autobuses al día disponibles, y este mes tienen que llegar los 5 híbridos que faltan, con lo que son 19. No nos parece muy coherente», argumentó Guzmán. El responsable recordó que el comité mantuvo una reunión con la gerencia el pasado 26 de febrero, pero no se alcanzó ningún acuerdo.