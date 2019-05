Los conductores de Tuvisa deciden esta tarde si van a la huelga La votación secreta de esta tarde determinará si paran el próximo lunes, el día 13 y desde el 17 de forma indefinida, día que arranca la Final Four GABRIEL CUESTA Jueves, 2 mayo 2019, 12:13

La posible huelga de Tuvisa amenaza el servicio de autobuses de Vitoria en este mes de mayo. Aproximadamente 120 conductores han acudido a la asamblea de esta mañana y se volverán a reunir esta tarde (16.30 horas) para realizar una votación secreta que determinará si paran su actividad el próximo lunes, el día 13 de este mes y desde el 17 de forma indefinida, día en el que arranca la Final Four.

Los conductores reclaman a la empresa diversas mejoras laborales que desgranan principalmente en cuatro puntos. Solicitan la instalación de baños en las paradas terminales. «Lo pedíamos para todas las líneas, pero el Ayuntamiento sacó un pliego para colocar ocho baños y lo aceptamos. El concurso quedó desierto. Demandamos que al menos se coloquen esos ocho o busquen una manera de que tengamos aseos mientras vuelven a sacar el nuevo pliego», señaló para este periódico en el mes de marzo Fran Guzmán, presidente del comité. En la actualidad, los chóferes cuentan con solo cuatro cabinas. y pueden utilizar los aseos de algunos bares con los que se llegó a un acuerdo.

La segunda petición se centra en el servicio de algunos itinearios. Desde el comité advierten que en las Líneas 4, 6, 7 y 8 no da tiempo a cubrir los trayectos en el tiempo establecido. Proponen como solución poner un autobús más por línea o aumentar el tiempo para realizar los recorridos. «Hace una década, el Plan de Movilidad fijó unos horarios y diez años después ha aumentado el número de viajeros y nos han ampliado todos los recorridos, pero los tiempos los han dejado igual; con lo cual, si tienes más viajeros y kilómetros, no llegas. Encima, en la Línea 8 quitaron un autobús. Pedimos una solución», demandan.

La eventualidad es ola tercera causa de este conflicto laboral. «Hay cerca de 80 empleados en esta situación, que representan alrededor del 12% del total. Por eso pedimos que saquen ya la OPE. Negociamos hace tiempo los borradores de las bases, pero no han hecho nada. La última se publicó en 2009 y se finalizó en 2013».

La cuarta petición es recuperar el acuerdo de prejubilaciones que «caducó el 31 de diciembre» y contemplaba «unas condiciones que pedimos para los empleados que se quieran jubilar ahora». Hasta el año pasado «se iban con 61 años, tenían que acudir el 25% de la jornada y el 75% lo cubría la Seguridad Social. Ahora se prejubilan con 61 años y 8 meses pero al 50%. La solución sería hacer las OPEs y contratar a personal fijo para cubrir esos puestos».

El día 17, fecha en la que arrancaría la huelga indefinida, está marcado en rojo para la capital alavesa. Ese día arranca la Final Four de baloncesto en el Buesa Arena, estadio conectado en transporte público únicamente por las líneas de Tuvisa. La empresa, de hecho, siempre tiene trayectos pensados exclusivamente para los partidos del Baskonia desde diversos puntos de Vitoria. El servicio especial para la cita europea no ha estado exento de polémica. Tuvisa contratará de forma externa el servicio de lanzadera de 20 autobuses para trasladar viajeros a los partidos. «Remitimos un escrito al consejo de administración donde señalábamos que lo podíamos hacer nosotros, que había autobuses y personal suficiente. Ahora hay unos 19 autobuses al día disponibles. No nos parece muy coherente».