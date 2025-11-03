El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una ertzaina quita las esposas a este procesado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial hace ahora un año. D. G.

Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios

Lleva preso desde julio del año pasado tras escapar a Portugal. Fue penado con 12 años en diciembre y hace diez días, el Supremo lo ratificó

David González

David González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:13

Integra el ecosistema de la prisión de Zaballa desde julio del año pasado, tras ser capturado en Portugal, adonde se había fugado para eludir el juicio ... por violar a su nieta. Ella sólo tenía 8 años cuando la forzó en un garaje comunitario de Vitoria. A finales de diciembre, la Audiencia Provincial de Álava le condenó a 12 años y medio de cárcel por una «agresión sexual a menor de 16 años». También le impuso una responsabilidad civil de 7.000 euros para entregar a su víctima.

