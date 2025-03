Condenado a pagar 240.000 euros el inversor de Vitoria que timó a su vecina de 70 años

«Por consejo de mi abogado acepto esta sentencia. Mi intención es devolver el dinero. Me siento inocente, pero acepto esta conformidad». Casi una hora ... duraron los prolegómenos del juicio en la Audiencia Provincial de Álava al joven inversor de Vitoria procesado, sólo ayer, por «estafar 165.000 euros» a su vecina, una jubilada de 70 años que cobra la pensión mínima.

Tras el complejo acuerdo entre las acusaciones y su letrado fraguado en los pasillos, este 'trader', de 24 años y supuestamente especializado en el mercado alemán, evitó el ingreso en la cárcel. Le pedían 4 años de salida, que fueron rebajados a la mitad. Y al tener cancelados sus antecedentes penales esquivará de momento la entrada en Zaballa siempre que, como le recordó el magistrado Francisco García Romo, devuelva los «240.000 euros» fijados como compensación. Tendrá un plazo de cinco años.

Ayer se comprometió a abonar a su víctima «un mínimo» de 500 euros al mes, a los que añadirá otro «mínimo» de 30.000 euros cada año. Es decir, en el peor de los casos, su vecina recibirá 180.000 euros. Más de lo que perdió. «Le recuerdo que, aparte de pagar esta responsabilidad civil, dada la gravedad de la pena, no podrá volver a delinquir en este tiempo, muy especialmente el delito de estafa», dijo el juez. A lo que este veinteañero asintió.

Evita la cárcel de momento «El dinero está. No sabía que debía declararlo al ganarlo. Es cuestión de meses tenerlo»

Su identidad encabeza varios procedimientos civiles y penales. Ahora mismo, un despacho de abogados vitoriano medita presentar una macroquerella en su contra en nombre de unos veinticinco presuntos perjudicados. Todos cuentan la misma experiencia.

Le confiaron sus ahorros. Él los invirtió en activos financieros alemanes a través de una conocida aplicación de inversiones. Siempre les comentó que sus apuestas iban viento en popa. El dinero prometido, sin embargo, no llegó. Fuentes consultadas hablan de «más de un millón de euros» defraudados.

Al acabar el juicio de ayer, y ya sentenciado por «estafa», este joven habló públicamente de su caso por primera vez. Y arrancó desde el comienzo. «Empecé con poco dinero en 2020». Es decir, abrió cuenta en una aplicación de inversiones digitales en su ordenador. «Tuve suerte porque el mercado estaba muy a la baja». Según él, apostó por operaciones 'intradía' (abrir y cerrar posiciones antes de que se cierre el mercado). Al mover tanto dinero como el caso de hoy (por su vecina) empezaron los bloqueos a la hora de repatriar el dinero, porque viene del extranjero y queda retenido».

Tres años de quejas

Siempre desde su perspectiva, tiene retenida «una cantidad muy superior a un millón de euros» en una o varias cuentas en Alemania, Reino Unido o Bélgica hasta que regularice su origen. El problema de semejante volumen, destacó, es que «no sabía que tenía que declarar el dinero en el momento que tuve las ganancias y no cuando lo traía aquí».

Aunque las primeras quejas de sus víctimas vienen de hace tres o cuatro años, hasta «noviembre y diciembre no hemos hecho las declaraciones de todos los años» ante el Departamento de Hacienda de la Diputación de Álava, organismo con el que aseguró que lleva meses de conversaciones. «Como es un importe elevado, Hacienda está haciendo su inspección para comprobar que el dinero viene de donde digo». Entre otros requisitos le habrían exigido informes de trazabilidad. Una especie de guión de todos sus movimientos bancarios. «Imagínate los excels», dijo.

«Una vez Hacienda me dé el ok, el banco me dejará traerlo y repartiré lo que tenga acordado con cada uno». Esa supuesta solución tardará «unos meses». Quizá ya sea tarde para detener las querellas a la vista y los procesos judiciales que tiene abiertos. «La próxima sentencia condenatoria le mandará a la cárcel», advierten medios judiciales.