Una vecina de Betoño introduce la papeleta en la urna en el concejo de Betoño en las elecciones de 2021. Blanca Castillo

El 83% de los concejos de Álava elegirán quién les preside por democracia directa

El 23 de noviembre se celebran los comicios a las juntas administrativas y en 276 casos no se han presentado candidatos

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:28

Comenta

Las juntas administrativas de Álava, la institución más cercana al ciudadano de la zona rural, celebran sus elecciones el 23 de noviembre. Cerca de 25. ... 000 habitantes de 332 pueblos de Álava -Eskibel no lo hará porque sólo tiene dos personas censadas- tienen que decidir en las urnas qué vecino les representa en asuntos tan relevantes como el urbanismo, el mantenimiento de bienes comunes o la participación ciudadana. Pero, según datos publicados en el boletín oficial (Botha), en 276 términos concejiles no se ha presentado ninguna candidatura. Esto supone el 83,1% del total.

