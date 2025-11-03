Comprar en el comercio local tiene premio

Entre las tareas cotidianas a las que atendemos para procurarnos una vida mejor está la de hacer compras. La nuestra es una sociedad de consumo. ... Ya desde primera hora se impone coger el pan y el periódico, ir a la frutería, carnicería o pescadería de confianza a reponer la despensa, renovar el ropero con prendas de temporada o incluso llevar el calzado al zapatero remendón. Quizás no seamos del todo conscientes pero somos compradores de a diario.

Es un hábito irrenunciable. Y puede que hasta saludable. La compra nos conduce directos a los comercios del barrio donde nos atienden caras familiares: Paco, con lo mejor traído del matadero; Ana, con sus verduras 'kilómetro 0'; María Jesús, con el vestido de moda o Trini, con su sonrisa perenne y toda la colección de botones e hilos que guarda en el muestrario.

La tienda de debajo de casa es servicio, cercanía, amistad, complicidad y confianza. Lo mismo te prepara el pescadero unas tajadas de merluza mientras le cuentas la última travesura del chiquillo como el sastre te hace un traje a medida. El comercio de calle es vida, da vida, late de entusiasmo. Por todo ello, por ser parte de nuestro quehacer y proporcionarnos bienestar, EL CORREO quiere un año más agradecerle sus atenciones y devolverle el trato con la misma moneda.

La campaña 'Nuestro comercio. Bizi Bizia!' renueva el compromiso de este periódico con el sector de compra, venta e intercambio de bienes y servicios de la mano de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y las asociaciones de comerciantes Gasteiz On, Aenkomer, Apill (Llodio) e Izan Amurrio. Son aliados por un fin común, la pervivencia de los negocios a los que ya acudían las madres y abuelas.

La imagen de la promoción es una declaración de intenciones. Un corazón y dos bolsas entrelazadas que lucirá en el escaparate, a la entrada de los establecimientos de Vitoria y Álava adheridos a la iniciativa. Del 7 al 27 de noviembre, comprar en uno de ellos, además de cubrir una necesidad, puede tener premio. Cada semana se sortearán tres cheques por valor de 150 euros entre todos los clientes que suban un ticket de caja a comerciolocal.elcorreo.com/alava El obsequio final de la promoción es más tentador: 650 euros a sortear entre todos los resguardos presentados en la web reseñada.

11.000 empleos

El comercio local emplea a más de 11.000 personas en Álava, desvela la diputada foral Cristina González. «Debemos ser conscientes de que nuestras decisiones de compra tienen un impacto directo en la economía y el empleo de nuestro territorio. También en el medioambiente». La responsable de la cartera de Fomento, Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral renueva el compromiso de la Diputación con el gremio. «Comprar en el comercio local es sinónimo de calidad y atención personalizada, por supuesto, pero también la mejor forma de garantizar al mismo tiempo el presente y el futuro de nuestros barrios y pueblos. Por eso, le apoyamos con ayudas a la inversión e impulsamos campañas de sensibilización».

El mensaje municipal es idéntico. De compromiso y respaldo. «El comercio está viviendo un cambio de modelo y para dar respuesta a sus desafíos desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz llevamos a cabo acciones para acompañar a las personas gestoras en esta transformación», declara María Nanclares. La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo lo detalla. «Ayudas al alquiler de locales, semilleros para poner en marcha negocios, subvenciones para la modernización, ayudas para favorecer el relevo generacional y campañas de promoción al comercio de proximidad. Porque los negocios de a pie de calle dan vida a nuestra ciudad», les reconoce Nanclares.