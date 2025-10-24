Nacho Duato llena en Vitoria: «En España nunca te olvidas de lo difícil que es empezar a bailar»

Ramón Albertus Viernes, 24 de octubre 2025, 13:48 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

«Era una pena que mis coreografías se vieran en todo el mundo salvo en España». Con esta frase resume Nacho Duato (Valencia, 1957) una de las razones que le llevaron a crear la joven compañía que lleva su nombre -la Compañía Nacho Duato (CDND)-. Con motivo de su visita al Teatro Félix Petite de Vitoria este sábado (19.30 horas, entradas agotadas), el reconocido bailarín y coreógrafo ha desgranado el programa 'Gnawa, Liberté, Na Floresta, Cantus', compuesto por cuatro de sus creaciones ideadas hace años. «El ballet no ha envejecido, aunque yo sí», admite. ¿La razón? «Creo que nunca he ido a la moda y he preferido ser como una vela en un rincón, que puede iluminar poquito durante mucho tiempo, antes que una bengala», señala antes de esta representación en el marco del Festival Internacional de Teatro.

Entre las piezas destacadas figura 'Gnawa', una coreografía hipnótica con música del Magreb que actúa como homenaje a las raíces mediterráneas del artista. «Soy de Valencia, que es muy mora, y en el norte de Marruecos me encuentro casi como en casa. Siempre que oigo tambores y el desierto, me emociono», confesó este viernes Duato en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, y Marta Monfort, responsable de la red municipal de teatros.

Detalle de 'Cantus', un «canto a la paz» de la Compañía Nacho Duato (CDND).

En esta muestra del coreógrafo español con mayor proyección internacional se incluye 'Liberté', una pieza de apenas ocho minutos inspirada en la música de Toto Bissainthe. «Son canciones que cantaban los esclavos atraídos por el canto vudú», explica sobre una creación que aborda el sufrimiento, la lucha y la esperanza. Le sigue 'Na Floresta', concebida hace cerca de 35 años, donde Duato se inspira en la belleza de las selvas amazónicas. «Ya entonces el Amazonas se lo estaban cargando poco a poco», lamenta. El cierre del programa corresponde a Cantus, su obra más reciente. «Más que un ballet sobre la guerra, es un canto a la paz», afirma sobre una pieza con música de Karl Jenkins. La aborda con distancia, entre velos, para invitar al espectador a imaginar más de lo que ve. «Imágenes de Gaza tenemos todos los días, y después aparece el resultado del fútbol en los telediarios. Son noticias envueltas en mucha superficialidad, pero la media hora que pasas en el teatro con 'Cantus' estás dentro de lo que pasa», reflexiona.

Vestuario de Decathlon

Con la joven compañía, Duato se ha propuesto enriquecer la oferta de danza en España y ampliar las oportunidades laborales del sector. «Lo que más me interesa es formar bailarines. Que trabajen durante dos o tres años en la compañía, vayan a audiciones y se coloquen», explica. El reconocimiento internacional del coreógrafo contrasta con su sensación de que en España ni el ballet ni su figura están suficientemente valorados. «El vestuario del último ballet lo diseñé por 1.500 euros con ropa de Decathlon», cuenta, al ser preguntado por una tarea de la que él mismo se ha ocupado en las piezas que llegan a escena. La excepción es 'Gnawa', «minimalista», con diseño firmado por Luis Devota y Modesto Lomba.

Nada que ver con sus proyectos en otras instituciones, como el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, del que es director artístico. Allí dispone de 180 bailarines, una orquesta, una amplia plantilla de cantantes y un presupuesto de 3,2 millones de euros. «Me gusta mucho ese contraste, porque en España no te olvidas de lo difícil que es empezar a bailar», dice el coreógrafo, distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Danza y el título de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, entre otros reconocimientos.