Iñaki Gurtubai, enlas Juntas Generales de Álava. J. Andrade

El Comité de Ética de Álava reprende al diputado foral que llamó «tonto» a Otxandiano

Este órgano de la Diputación pide «serenidad» a Iñaki Gurtubai y que en lo sucesivo mida sus comentarios

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 28 de octubre 2025, 10:53

El Comité de Ética de la Diputación de Álava, compuesto por dos diputados del Gobierno y dos vocales, ha pegado un duro tirón de orejas ... a Iñaki Gurtubai (PNV), titular foral de Euskera, Gobernanza e Igualdad, tras llamar «tonto» a través de las redes sociales al portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. El comité le reprende porque no actuó conforme a las normas de conducta establecidas en la administración y le recomienda «respeto, cortesía, deferencia, corrección, empatía y serenidad» en «el tono y la forma de emitir sus opiniones y reacciones», según el documento al que ha tenido acceso EL CORREO.

