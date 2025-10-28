El Comité de Ética de Álava reprende al diputado foral que llamó «tonto» a Otxandiano

El Comité de Ética de la Diputación de Álava, compuesto por dos diputados del Gobierno y dos vocales, ha pegado un duro tirón de orejas ... a Iñaki Gurtubai (PNV), titular foral de Euskera, Gobernanza e Igualdad, tras llamar «tonto» a través de las redes sociales al portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. El comité le reprende porque no actuó conforme a las normas de conducta establecidas en la administración y le recomienda «respeto, cortesía, deferencia, corrección, empatía y serenidad» en «el tono y la forma de emitir sus opiniones y reacciones», según el documento al que ha tenido acceso EL CORREO.

Es más, el órgano le pide que en lo sucesivo huya de «comentarios desafortunados u otras conductas contrarias a los principios éticos que han de regir las conductas de los cargos públicos forales» a la hora de emitir sus opiniones o reacciones.

Fue el propio Iñaki Gurtubai quien comunicó los hechos a este comité tras el revuelo mediático que se formó. Y es que, pese a que apenas tardó diez minutos en editar y borrar el mensaje, publicó en su perfil personal de la red social Facebook que era una «bobada» que Pello Otxandiano afirmara en una entrevista radiofónica que si llega a ser lehendakari hubiese impedido la manifestación de la Falange en Vitoria, que el pasado 12 de octubre terminó con graves disturbios por la acción de los radicales. «Nadie autorizó la manifestación de la Falange, tonto. Las manifestaciones sólo se comunican y sólo pueden prohibirlas los jueces», escribió.

«El carácter ofensivo de la expresión reconocida resulta incompatible con la exigencia de dignidad, esmerada corrección y buena imagen institucional en el ejercicio de las funciones públicas. Todo ello supone una transgresión de la conducta ejemplar y la moderación exigible a quienes desempeñan un cargo público», afirma el órgano del que forman parte sus compañeras de gobierno Cristina González (PSE) y Saray Zárate (PNV).

Como atenuante, el comité destaca que Gurtubai asumió el error públicamente y solicitó disculpas tanto en la misma red social como por vía privada a Pello Otxandiano y a renglón seguido puso en conocimiento de la Comisión de Ética Pública las circunstancias del incidente para solicitar «expresamente» el examen del mismo.

«Quiero públicamente pedir disculpas a Pello Otxandiano. Cometí un error y publiqué en esta misma red social unas palabras que no merece y que no reflejan mi forma de ser ni mi manera de comportarme en política. Lo lamento sinceramente», escribió Gutubai el 16 de octubre en sus redes sociales. Una disculpa que parece que EH Bildu aceptó, pues dio por zanjada la polémica. «Las principales fuerzas políticas del país hemos coincidido reiteradamente en la necesidad de blindar la política vasca frente a la toxicidad que impera en otros lugares. En Euskal Herria existen las condiciones para ejercer una política de altura, basada en el respeto, alejada de las descalificaciones y la difamación», afirmaron tras la disculpa pública de Gurtubai.