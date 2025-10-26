La comisaría de Aguirrelanda se amplía para acoger a 50 nuevos policías locales

Las instalaciones de la comisaría de la Policía Local en Aguirrelanda afrontan un proceso de ampliación y reorganización de espacios para adaptarlas a las «nuevas ... necesidades operativas y tecnológicas», así como a «las derivadas del aumento de plantilla» de la Guardia urbana. Ante el incremento de 50 agentes previsto a partir del próximo año, el inmueble de Lakua-Arriaga tiene diferentes actuaciones y obras en cartera. En concreto, este curso se han sacado a licitación cinco contratos que suman alrededor de 160.000 euros, según los datos que trasladan a EL CORREO portavoces del Departamento de Seguridad del Ayuntamiento.

Con 64.462 euros de presupuesto, una de las intervenciones consiste en la renovación y ampliación del mobiliario de los vestuarios para adecuarlo al nuevo diseño y a las necesidades de personal. El contrato contempla el suministro de 60 taquillas de uso personal; dos bancos dobles con perchero y otros tantos simples; el desmontaje y retirada de las taquillas antiguas deterioradas; y la instalación adaptada a las dimensiones del nuevo espacio, con criterios de diseño homogéneo y funcionalidad.

En el listado de reformas previstas en Aguirrelanda figura también la ampliación y reforma del vestuario en la planta primera, un proyecto al que se destinan 39.983 euros. El incremento de efectivos en la plantilla ha hecho necesario ampliar los vestuarios existentes, que ya contaban con 206,3 metros cuadrados, 8 duchas, 12 lavabos y 4 inodoros. Se ha optado por incorporar el antiguo espacio del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), con 66 metros cuadrados adicionales, para crear una nueva zona seca con bancos y taquillas nuevas. En este apartado destacan la sustitución de instalaciones obsoletas -de electricidad, voz/datos y climatización-, la colocación de nuevos tabiques de pladur hidrófugo con acabado cerámico, y un nuevo falso techo registrable junto a luminarias led.

Otra de las contrataciones en marcha dedicará una inversión de 23.523 euros a la división de una sala para la creación de nuevos despachos. En este caso el objetivo es «optimizar» el uso del espacio mediante la compartimentación de una sala existente para habilitar dos nuevos despachos, «mejorando así la distribución funcional de la comisaría», explican desde el área que dirige César Fernández de Landa (PNV). En este marco están programadas tres actuaciones; la instalación de tabiques divisorios, la adaptación de instalaciones eléctricas y de climatización, y efectuar unos acabados acordes con el resto de la planta.

El catálogo de actuaciones previstas para remodelar las dependencias de Aguirrelanda prosigue con el suministro de nuevos armeros para el depósito de seguridad, una mejora que cuenta con 17.355,37 euros de presupuesto. Con esta actuación se persigue sustituir los compartimentos de seguridad antiguos, deteriorados y descatalogados, por unos nuevos módulos que cumplan con la normativa vigente y garanticen la custodia segura de las armas oficiales. Entre sus características, los nuevos armeros tendrán 12 columnas con al menos 16 compartimentos cada una (un mínimo de 192 en total). También dispondrán de puertas y marcos de acero de 4 milímetros; cerraduras de llave intercambiable con copia; placas de numeración y llaveros identificativos; así como posibilidad de formar un bloque compacto mediante unión entre columnas.

A las actuaciones enumeradas se suma la instalación de aire acondicionado en despachos con 14.123 euros. Esto se debe a que diversos espacios de la primera planta carecían de climatización adecuada, especialmente durante los meses de calor. Las peticiones del personal y los informes del Servicio de Prevención Municipal «avalaron la necesidad de intervenir». La solución consistirá en la reutilización del equipo de aire acondicionado del antiguo CECOP para climatizar nuevos espacios.

Dentro de la lista de mejoras hay que recordar que este pasado verano Aguirrelanda estrenó precisamente la nueva sala CECOP tras una renovación integral. Una mejora que permitió «reforzar la operatividad» de la Policía Local.