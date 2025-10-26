El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entre las últimas mejoras figura la renovación del Centro de Coordinación Operativa este año. Blanca Castillo

La comisaría de Aguirrelanda se amplía para acoger a 50 nuevos policías locales

El edificio afronta diversas reformas y una reorganización de espacios para el aumento de plantilla previsto desde el próximo año

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:01

Las instalaciones de la comisaría de la Policía Local en Aguirrelanda afrontan un proceso de ampliación y reorganización de espacios para adaptarlas a las «nuevas ... necesidades operativas y tecnológicas», así como a «las derivadas del aumento de plantilla» de la Guardia urbana. Ante el incremento de 50 agentes previsto a partir del próximo año, el inmueble de Lakua-Arriaga tiene diferentes actuaciones y obras en cartera. En concreto, este curso se han sacado a licitación cinco contratos que suman alrededor de 160.000 euros, según los datos que trasladan a EL CORREO portavoces del Departamento de Seguridad del Ayuntamiento.

