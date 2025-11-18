Las comidas y cenas navideñas llenan los restaurantes de Vitoria hasta enero

'Para ese día imposible, no hay hueco'. En los restaurantes vitorianos se han armado de paciencia para responder a quienes llaman pidiendo una mesa ... para las celebraciones navideñas. A poco más de un mes para Navidad, la hostelería vitoriana roza el cartel de completo para las cenas en fin de semana pero sobre todo para las comidas. A partir de este viernes y hasta principios de enero es misión casi imposible encontrar hueco para esas clásicas reuniones familiares, de amigos o de empresa.

Y eso que los comensales cada vez las adelantan más o las dejan para inicios de año para no comprimirlas todas en diciembre. EL CORREO ha hablado con una decena de establecimientos y perciben otras tendencias como el interés en celebrar los días clave (25 y 31 de diciembre y 1 de enero) fuera de casa, el aumento de pedidos para llevar o la tendencia creciente del formato cóctel.

«Tenemos todos los fines de semana completos en noviembre y diciembre; y para enero también hay muchas reservas» Carlos Dávalos Waska!

«Estamos hasta arriba. Entre la temporada navideña y el interés que ha generado el nuevo local tenemos todos los fines de semana completos en lo que queda de noviembre y en diciembre. Para enero también hay muchas reservas», sostiene Carlos Dávalos, responsable del Waska! El chef señala que la gente llama «con muchísima antelación» para asegurarse una mesa y que lo que predomina estos días son grupos grandes de 15, 20 o hasta 40 personas. En el Zabala la situación es similar. Desde finales de este mes y durante todo diciembre están «completos» los fines de semana, «aunque siempre hay alguna cancelación», apostilla Jesús Arrieta desde el establecimiento de Mateo Moraza.

Los mediodías suelen ser la opción más demandada, pero quienes llegan más tarde reservan para las cenas «que siempre ha sido lo típico». En el Zabala llevan recibiendo llamadas desde septiembre, y algunos de sus comensales piden mesa directamente para después de Reyes. Sus responsables han optado por pedir fianza a las mesas grandes en estas fechas tan señaladas después de algunas malas experiencias. «No se puede reservar incluso de un año para otro sin saber ni siquiera el menú ni cuántos van a ser al final... Hay que hacer las cosas con seriedad», lamenta Arrieta.

«Ha aumentado el interés de las empresas por el formato cóctel que propicia una relación más fluida entre los presentes» Óscar Abajo Ikea, Orio y La Sidre

En el grupo RAS (Ikea, Orio, La Sidre) también tienen muy buenas perspectivas de cara a la Navidad. «Los días clave ya están ocupados en todos nuestros locales», apunta Óscar Abajo, director del grupo hostelero. «Cada vez llenamos antes y eso hace que algunas personas cambien sus hábitos desplazando estas celebraciones a meses previos o posteriores», añade. Han notado además que ha aumentado el interés de las empresas por el formato cóctel «que permite salirse de la clásica fórmula de mesa y mantel y propicia una relación más fluida entre los participantes».

Desde Gasteiz On, la mayor asociación de comerciantes y hosteleros de la ciudad, han podido comprobar también esas buenas sensaciones entre sus asociados. «En el caso de las comidas muchos restaurantes están llenos y para cenas, aunque de manera algo más lenta, también se van copando. Además ha aumentado el interés por las comidas el 25 de diciembre», resume su gerente, Patricia García, que hace un llamamiento a la responsabilidad. «Los establecimientos están preocupados por las posibles cancelaciones de última hora que pueda haber. Están rechazando muchas reservas porque están hasta arriba y si no van sería una faena», añade.

Más jóvenes

En el caso del Dólar Coreses –recientemente renombrado– encontrar mesa un sábado antes de final de año es imposible. «Para las noches de los viernes también tenemos muchas reservas y eso que las cenas cuestan más. Vienen familias, grupos del gimnasio, del pádel o del colegio, el perfil es muy variado», resume su cocinero Juan García, que señala que en estas fechas se rebaja la media de edad de los comensales y que están dispuestos «a gastar más».

Rubén González, responsable del restaurante de la Peña Vitoriana, ha tenido que decir que no a muchas personas interesadas en los días 25 y 31 de diciembre. «En los días señalados la gente cada vez cocina menos en casa y quiere salir a comer o a cenar de restaurante. En nuestro caso no trabajamos porque el club cierra», traslada. El resto de fines de semana hasta enero rozan el completo y han notado una tendencia de las empresas a adelantar las celebraciones con sus empleados al mes de noviembre. «En diciembre, según se acerca la navidad el perfil es más de familias o de cuadrillas de amigos», detalla González.

«Algunas familias adelantan las reuniones porque algunos miembros se van de viaje en Navidad, Nochevieja o Reyes» Juanma Lavín Villa Lucía

Tanto en el PerretxiCo como en La Escotilla, por su parte, constatan la tendencia al alza de las reservas con varios meses de antelación. «Al no quedar huecos los fines de semana muchas personas ya han elegido hacer sus celebraciones entre semana», apuntan desde los locales del chef Josean Merino. En el caso del Mexicano y Mucho Más tienen ya varias mesas de grupos en enero y al igual que desde Gasteiz On hacen una petición de responsabilidad a los comensales en estas fechas. «El hecho de no cancelar y no presentarse para nosotros es un gran fastidio, afecta mucho al funcionamiento», lamenta Marisa Barrio.

Fuera de la capital, en el restaurante Villa Lucía en Laguardia también son de lo más optimistas de cara a la época navideña. «Los días más potentes son 12, 13, 19 y 20 de diciembre. Aunque algunas familias han adelantado las celebraciones porque algunos miembros se van de viaje en Navidad, Nochevieja o Reyes», desgrana Juanma Lavín. En su establecimiento también están recibiendo pedidos de comidas y aperitivos para llevar para los días principales ya que «cada vez se cocina menos y se piden platos que llevan mucha elaboración y trabajo».