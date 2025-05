El comercio de segunda mano multiplica sus ventas y busca nuevas aperturas en Vitoria

CEX recupera clientes y amplía su negocio a planchas y secadores

Si buscamos artículos de electrónica, videojuegos y DVDs de segunda mano, la tienda de la cadena británica CEX es una de las pocas que hay en Vitoria, en la calle Independencia. Andrea Granado lleva siete años como encargada y ha sido testigo del aumento progresivo de las ventas «aunque todavía nos estamos recuperando de la pandemia». Gracias a la subida en clientes han ampliado su catálogo, ofreciendo productos de estética como planchas y secadores de pelo, y también juegos y consolas retro.

Aún así, sus productos estrella siguen siendo los videojuegos y los teléfonos gracias al método de intercambio que ofertan para impulsar el reciclaje. Si llevas tu antiguo celular o juego, te pagan más al canjearlo por un vale de la tienda, animando a la clientela a que sea parte de la economía circular.

Aunque CEX está abriendo más tiendas en otras ciudades, «en Vitoria no se está planteando». Granado explica que «no lo descartamos para un futuro», poniendo la mirada en el centro comercial El Boulevard, como espacio «idóneo» para su expansión.

Sergio es un cliente habitual de la tienda porque «soy un friki, me gustan las pelis y los videojuegos». En su caso los precios o el reciclaje no son motivos de compra, si no el deseo de ampliar su colección de films y juegos. «Encuentro cosas que ya ni se fabrican», explica frente a los stans de DVDs. «Un juego de hace 20 años o una peli que vi de crío y que ya no la encuentras en ningún otro sitio la puedes encontrar aquí», sostiene.