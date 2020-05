Las rebajas, otro golpe para el comercio local Las tiendas tratan estos días de dar salida a la nueva temporada tras dos meses guardada en el almacén. / IGOR MARTÍN Los negocios temían que la clientela esperara a su llegada para ir de tiendas. El Gobierno las permitirá sólo en internet, donde «no podemos competir» MARÍA REGO Miércoles, 13 mayo 2020, 00:23

Al comercio local se le acumulan los quebraderos de cabeza. A los dos meses de parón por culpa del dichoso coronavirus, y el reciente regreso a la actividad marcado por las restricciones y las dudas, se suma ahora la polémica decisión del Gobierno central sobre un periodo clave para la caja registradora de los negocios como son las rebajas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado sábado las prohibe en las tiendas físicas con el objetivo de evitar «aglomeraciones» pero las permite en los negocios online que, desde hace semanas, bombardean al consumidor confinado con descuentos y promociones. «Es un mal asunto», admite el presidente de Gasteiz On, Diego Martínez de San Vicente, consciente de la limitada presencia de los pequeños comerciantes en internet.

La doble medida adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que entró en vigor el pasado lunes, cuando las tiendas volvían a levantar la persiana, preocupa a los comerciantes, que apenas llevan un par de días con la nueva temporada colgada en sus perchas tras varias semanas guardada en el almacén. «Acaban de abrir y no les va a dar tiempo a vender todo», retrata. El miedo que acompañaba a la reapertura es que la clientela, que aún no pisa mucho la calle ni puede hacer grandes planes, retrasara sus compras hasta que llegasen las rebajas. No existe un calendario obligatorio para los descuentos desde su liberalización pero con las fechas tradicionales hubieran arrancado a principios de julio, lo que habría supuesto otros dos meses con los brazos cruzados tras el mostrador después de un largo tiempo con los ingresos reducidos a cero.

Solicitud al Gobierno vasco

De hecho, Gasteiz On ya había solicitado al Gobierno vasco que este verano no existieran las rebajas para facilitar la recuperación de cierto ritmo por parte de los comerciantes. Y no las habrá, pero la decisión del Ejecutivo central de liberar a las tiendas online de esta prohibición ha empeorado más si cabe el panorama para el sector local. El BOE recoge, en concreto, que «los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro como en sus inmediaciones», y matiza que «esta restricción no afectará a las ventas que se realicen a través de la página web». «¿Entonces están prohibiendo las rebajas o las aglomeraciones?», cuestiona Martínez de San Vicente sobre una medida que cree que dejará aún más tocados a los pequeños comerciantes.

«La venta por internet no es mala. El problema es que la tienda de Zabalgana no está ahí en igualdad de condiciones que Zara» gasteiz on

En Gasteiz On admiten que habrá que tirar de imaginación para «dar la vuelta» a este escenario ya que «si no estamos hundidos». «Claro que es mejor comprar debajo de casa pero la venta online no es mala. El problema es no poder competir de igual a igual. Una tienda de Zabalgana no está en internet en igualdad de condiciones que Zara», apunta a modo de ejemplo sobre esas rebajas virtuales que van a complicar la salida de la crisis a los comercios de menor tamaño. Sobre todo al textil, asume, que se enfrenta estos días a un cambio brutal por las obligatorias medidas de limpieza. «Bastante tenían ya con empezar y saber cómo deben atender y desinfectar», sostiene Martínez de San Vicente, que evidencia su «total desacuerdo» con la última sorpresa del BOE.