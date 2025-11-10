El comercio alavés hace rebosar de vida las calles

Ania Ibáñez Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Es habitual salir del trabajo y aprovechar para hacer una compra rápida en alguna tienda cercana, esas que alegran las calles vitorianas con sus escaparates, que le dan vida a los pueblos de Álava y que mantienen una oferta especializada y de calidad en una marea de páginas web que tienen en su dudoso catálogo desde ropa a electrodomésticos. Desde hace unas semanas, estos comercios de barrio, los de toda la vida, han adornado los cristales de su tienda con un cartel azul que, quizás, le ha llamado la atención. Un corazón y dos bolsas entrelazadas que simbolizan la campaña 'Nuestro comercio. Bizi Bizia!' de la mano de EL CORREO, que un año más quiere agradecer a estas tiendas sus atenciones y devolverles el trato con la misma moneda.

Con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y las asociaciones de comerciantes Gasteiz On, Aenkomer, Apill (Llodio) e Izan Amurrio, esta campaña es una muestra del compromiso con el sector de compra, venta e intercambio de bienes y servicios, pero también con los compradores.

La campaña El lema 'Nuestro comercio. Bizi Bizia!'. Cada comercio adherido a la iniciativa lucirá el logo en su escaparate.

Cómo participar Los clientes tendrán que subir los tickets de compra en la dirección comerciolocal.elcorreo.com/alava.

Sorteos Tres vales de 150 euros cada semana y un premio final de 650. La campaña terminará el 27 de noviembre.

Desde el pasado 7 de noviembre y hasta el 27, comprar en estos comercios locales puede tener premio. Cada semana se sortearán tres cheques por valor de 150 euros entre todos los clientes que suban un ticket de caja a comerciolocal.elcorreo.com/alava. Al finalizar la campaña el premio será aún más goloso: 650 euros a sortear entre todos los resguardos presentados en la web reseñada.

El comercio local emplea a más de 11.000 personas en Álava, entre ellas a Yudel Carta, de Muebles Alquimia, una tienda ubicada en la calle Nuestra Señora de Estíbaliz que ya ha pegado el cartel de la iniciativa en la entrada. «Este tipo de campañas es una manera de darle un toque a la gente para que apoye el comercio a pie de calle», expresa Carta, que lleva muchos años al frente de la tienda de muebles. «Hasta ahora en este gremio habíamos aguantado muy bien», expresa el comerciante. «La gente prefería comprar los sofás en persona, poder tocarlos y probarlos, pero ahora hay muchas tiendas online que venden muebles y la gente joven lo prefiere».

«Es una guerra», añade sobre la lucha constante con los comercios online, «y el comercio local tiene que reinventarse». En Alquimia, por ejemplo, están preparando una web de ventas que esperan ultimar dentro de poco. «Tenemos que ser cada vez más especializados y ofrecer cosas que no haya en internet, que tengan mejor calidad», reflexiona Carta, que concluye que el comercio local «tiene que seguir existiendo».

La concejala de Comercio, María Nanclares, en la tienda Érase1Vez.. Igor Martín La directora comercial de EL CORREO en Álava, Maite Maqueda, en Muebles Alquimia. Igor Martín 1 /

La pelea con las tiendas online no es exclusiva de su negocio. Ainara Gijón, de la juguetería Érase1Vez en la calle Fueros, comparte el sentimiento. Pese a llevar menos de un año al frente de la tienda, también están preparando una web para versatilizar las ventas. «Cada vez se vende más por internet y las tiendas locales se van cerrando», expresa Gijón sobre el panorama de las calles, que se quedan «tristes y vacías».

Para dar ejemplo, Cristina González, diputada foral de Fomento, Empleo, Comercio y Turismo, visitó días pasados la Mercería Sueños, en la calle Juntas Generales. «Todos tenemos que ser responsables de un acto individual que hacemos:cómo compramos», expresó la polítical. «Antes de darle a un 'click' hay que pensar que el comercio local genera empleo y es respetuoso con el medio ambiente».

Dicho y hecho, puesto que González compró «una bata para estar por casa y unos calcetines de niño», desliza una de las dueñas de la mercería, Valentina Iglesias. «Todo lo que se haga por el comercio local es poco», expresa la comerciante sobre la campaña, animando a los comercios que no se hayan apuntado a que lo hagan, porque «es una manera de visibilizarnos en un momento de dificultad».

No fue la única representante institucional en visitar un comercio a pie de calle y en animar a los ciudadanos a apoyar estas tiendas. La concejala de Promoción Económica, Empleo y Comercio, María Nanclares, puntualizó que «hay que comprar en el comercio local porque ofrece un trato cercano, un asesoramiento especializado y hay productos de calidad». La edil socialista añadió que «es un dinamizador social y económico social de nuestras calles, a las que aporta vida». Los interesados en participar pueden hacerlo a través del e-mail elcorreo_alava@elcorreo.com.