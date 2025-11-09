El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alumnos de 2º de Primaria del colegio Vera Cruz atienden la lectura de una historia en inglés en el huerto del colegio. Fotos: Jesús Andrade

Los coles se proponen salvar la lectura

Desafío ·

Los centros vitorianos desarrollan iniciativas propias para fomentar la lectura y mejorar la comprensión, una competencia con graves carencias

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Los alumnos de Corazonistas de 5º y 6º de Primaria se convierten en 'booktubers' por un día, se ponen delante de la cámara y se ... graban a sí mismos hablando de su última lectura como si fueran uno de esos 'influencers' que comparten su amor por los libros con miles de seguidores en las redes sociales. En el caso de Secundaria, los estudiantes compaginan las lecturas obligatorias con otras centradas en sus gustos que ellos mismos eligen y recomiendan a los compañeros fomentando así el aprendizaje entre iguales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Santiago estrena una máquina de última generación para detectar tumores
  2. 2

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  3. 3

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    Últimos días para disfrutar del otoño secreto en Santa Catalina
  7. 7 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  8. 8 El Mirador: Una mudanza con sabor alavés
  9. 9 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  10. 10

    El plan para convertir la Casa Alfaro en un hotel boutique en el centro de Vitoria afronta su «último paso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los coles se proponen salvar la lectura

Los coles se proponen salvar la lectura