Los coles se proponen salvar la lectura

Los alumnos de Corazonistas de 5º y 6º de Primaria se convierten en 'booktubers' por un día, se ponen delante de la cámara y se ... graban a sí mismos hablando de su última lectura como si fueran uno de esos 'influencers' que comparten su amor por los libros con miles de seguidores en las redes sociales. En el caso de Secundaria, los estudiantes compaginan las lecturas obligatorias con otras centradas en sus gustos que ellos mismos eligen y recomiendan a los compañeros fomentando así el aprendizaje entre iguales.

Son solo dos de las iniciativas que tienen en este colegio de Vitoria para cultivar el gusto por la lectura entre sus alumnos, que desde hace un par de cursos cada vez leen más en papel y han dejado los dispositivos electrónicos un tanto apartados. «La irrupción de las pantallas en el sistema educativo fue un 'boom' que hizo que tanto el hábito lector como las habilidades lingüísticas se vieran resentidas», reflexiona Alberto Echezarra, director de Corazonistas. Tienen además en marcha un proyecto para que su biblioteca se transforme «de un almacén de libros a un lugar de encuentro» con cabida para las familias.

Como este centro, muchos otros de la capital alavesa han reforzado en los últimos años sus planes para fomentar el gusto por los libros y reforzar la comprensión lectora, una de las grandes prioridades de Educación del Gobierno vasco. «En la enseñanza básica, los colegios deben reservar tiempo de lectura diario dentro de las materias y en Bachillerato se pide estimular el interés, el hábito lector y la expresión oral», explican desde el departamento. A partir de ahí, los centros gozan de un amplio margen para elaborar sus estrategias pedagógicas.

En Niño Jesús, por ejemplo, han adelantado este curso la edad con la que se empiezan a trabajar estas competencias. Antes esperaban a los cuatro años y ahora con dos los niños ya aprenden las vocales a través de pictogramas, cuentos y canciones. «Creímos conveniente empezar desde más pequeños para ir trabajando la base y que lleguen más preparados a Primaria», traslada Rosa Velasco, profesora de Educación Infantil. Con cinco años ya leen una hora todos los días porque «si la lectura no se trabaja a diario, se olvida». Además cuentan con una original iniciativa bautizada como 'Irakurlagun' en la que alumnos de Infantil se juntan con los de Primaria y hacen parejas para leer un ejemplar.

«Los pequeños se motivan para demostrar que van mejorando y los mayores se implican mucho porque se sienten responsables. Hemos visto mejoría tanto a nivel pedagógico como emocional», celebra Rosa. En Olabide tienen en marcha un proyecto similar de parejas y a esto se suma la campaña Juul en la que cada alumno elige un libro de su gusto en euskera o castellano, se lo leen en clase y después se hace un ranking para elegir los favoritos. «Ese listado se comparte con las familias para que sepan cuáles son los títulos más populares entre los chavales y puedan comprarlos o cogerlos en la biblioteca», señala Ane Ortiz de Urbina, directora pedagógica de Infantil y Primaria de la ikastola.

En el caso de Ikasbidea cuentan con talleres de lectura desde Infantil hasta Bachillerato que desde que se pusieran en marcha hace dos cursos han sido un rotundo éxito. «La elección de títulos se hace de manera conjunta y después de leerlos se abre un espacio para el diálogo entre toda la clase. Se genera un espacio de escucha, debate y reflexión que es muy enriquecedor. Se trata de interpretar lo que han leído y los alumnos lo disfrutan muchísimo», comparte Ana Arregi, directora de esta ikastola pública. Es también una manera de fomentar la conversación en euskera fuera del ámbito más académico.

Estos ejemplos no son casos aislados y desde el propio departamento de Educación han puesto en marcha el proyecto Elibrum, que permite a los alumnos elegir a través de una plataforma 'online' libros de su gusto y recogerlos después en bibliotecas municipales. 50 centros públicos participan en el plan piloto y la intención es escalarlo. «Se crea un entorno lúdico y social que asocia la lectura con autonomía y disfrute», celebran desde el departamento.

466 Puntos Valoración obtenida por los alumnos vascos en PISA en 2022, su mínimo histórico.

Iniciativas como estas son importantes por cuestiones como la que reflejaba una publicación de tres investigadores de la UPV/EHU publicada en 2024 en la revista Ocnos. Advertía de que en el tercer ciclo de Primaria (10 a 12 años) «la lectura literaria en el aula es algo prácticamente anecdótico» y que «la comprensión lectora es insuficiente en una parte importante del alumnado matriculado en el modelo D», aunque el problema es generalizado. De hecho, los alumnos vascos cosecharon en el último informe PISA sus peores resultados en veinte años en comprensión lectora.

Para tratar de revertir la situación, Educación comenzó el curso pasado con Indartuz, un refuerzo extraescolar para alumnos de 3º de Primaria. Primero se evalúa el nivel de los escolares con una potente herramienta que mide la destreza al leer y luego emite un informe detallado de la situación de cada uno, muy útil para que los docentes desarrollen estrategias de mejora. Precisamente a través de diferentes evaluaciones diagnósticas de este tipo fue como en el IPI Sansomendi se dieron cuenta de que el nivel de lectoesctritura «había caído» en sus aulas.

En esta ikastola pública con un alto grado de alumnado vulnerable y un 76% de familias gitanas implantaron hace algunos cursos las tertulias literarias en todas las etapas y la actividad está triunfando. «Las hacemos siempre basadas en cuentos clásicos, lo que también nos aporta conocimiento cultural. Una vez a la semana los grupos se juntan y hablan sobre la parte del libro que más les ha gustado, lo comparan con pasajes de su vida, comparten qué han sentido leyéndolo...», explica Joana Argote, directora de la escuela. Entre los títulos que han trabajado están 'El Principito', 'Lazarillo de Tormes' o 'Las mil y una noches'. Los familiares también están invitados a estos encuentros y cada vez son más los que se animan a acudir.

En el caso del colegio Vera Cruz elaboraron en el curso 2018-19 un plan lector con la asesoría de Edurne Goikoetxea, doctora y profesora de la Universidad de Deusto. Llevaban tiempo con la inquietud de cuál era la mejor forma de integrar los tres idiomas (castellano, euskera o inglés) en el proceso lector «con rigor y evidencia científica» y lo han conseguido. Priorizan el soporte en papel frente a la exposición a pantallas y desarrollan lecturas fuera del aula o la biblioteca. Por ejemplo, los alumnos de Primaria asisten a sesiones de cuentacuentos en el huerto del colegio en las que escuchan historias relacionadas con los cultivos.

Las fuentes consultadas coinciden en que la comprensión lectora ha bajado. «La pandemia tuvo consecuencias a todos los niveles. Y esto en concreto es algo que nos preocupa tanto con los textos en euskera como en los de castellano», apunta Ane Arregi, la directora de Ikasbidea. A esto se añade cómo el entorno digital ha modificado la manera en la que se lee, favoreciendo una lectura más rápida y fragmentada.

Los profesionales de las aulas ven cada día dificultades para expresarse o estructurar las oraciones. Además las rutinas en las casas han cambiado. «Ya apenas hay esas bibliotecas infantiles que había antes en las casas, en muchos casos se ha perdido la costumbre de leer un cuento antes de dormir y lo que ven los niños continuamente es a sus padres leyendo todo en el móvil o la tablet», reflexiona Sonia Ortiz de Zárate, orientadora de Vera Cruz.